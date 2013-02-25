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"المدني": مشروع السودة سيضيف 22 مليارًا بحلول 2030 ويوفر 8 آلاف وظيفة

كشف سبب اختيارها وأجزاء من رجال ألمع لتكون وجهة سياحية عالمية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام المدني، سبب اختيار السودة وأجزاء من رجال ألمع لتكون وجهة سياحية عالمية.

وقال المهندس حسام المدني خلال حديثه لقناة "إم بي سي" مساء اليوم: إن السودة تتميز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة على مدار العام، وتحتضن أعلى قمة جبلية في السعودية، ومواقع أثرية، وقرى تراثية، وبها تنوُّع تضاريسي كبير.

وأشار إلى أن مبلغ الـ11 مليار ريال الذي تم تحديده للاستثمار في المنطقة خُصص منه ثلاثة مليارات لتأهيل البنية التحتية التي تجذب المستثمر، وترفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف 22 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030، وسيوفر ثمانية آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

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"المدني": مشروع السودة سيضيف 22 مليارًا بحلول 2030 ويوفر 8 آلاف وظيفة
سبق

كشف الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام المدني، سبب اختيار السودة وأجزاء من رجال ألمع لتكون وجهة سياحية عالمية.

وقال المهندس حسام المدني خلال حديثه لقناة "إم بي سي" مساء اليوم: إن السودة تتميز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة على مدار العام، وتحتضن أعلى قمة جبلية في السعودية، ومواقع أثرية، وقرى تراثية، وبها تنوُّع تضاريسي كبير.

وأشار إلى أن مبلغ الـ11 مليار ريال الذي تم تحديده للاستثمار في المنطقة خُصص منه ثلاثة مليارات لتأهيل البنية التحتية التي تجذب المستثمر، وترفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف 22 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030، وسيوفر ثمانية آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:32 AM

"المدني": مشروع السودة سيضيف 22 مليارًا بحلول 2030 ويوفر 8 آلاف وظيفة

كشف سبب اختيارها وأجزاء من رجال ألمع لتكون وجهة سياحية عالمية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير، المهندس حسام المدني، سبب اختيار السودة وأجزاء من رجال ألمع لتكون وجهة سياحية عالمية.

وقال المهندس حسام المدني خلال حديثه لقناة "إم بي سي" مساء اليوم: إن السودة تتميز بطبيعة ساحرة وأجواء خلابة على مدار العام، وتحتضن أعلى قمة جبلية في السعودية، ومواقع أثرية، وقرى تراثية، وبها تنوُّع تضاريسي كبير.

وأشار إلى أن مبلغ الـ11 مليار ريال الذي تم تحديده للاستثمار في المنطقة خُصص منه ثلاثة مليارات لتأهيل البنية التحتية التي تجذب المستثمر، وترفع جودة الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع سيضيف 22 مليار ريال للناتج المحلي بحلول 2030، وسيوفر ثمانية آلاف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

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