كورونا في العراق.. 1614 إصابة جديدة و24 وفاة و2366 حالة شفاء

إجمالي حالات التعافي وصل 480903

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 550435 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12224 , فيما تم تسجيل 2366 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 480903 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق إلى اليوم 57308, من بينهم 300 يرقدون في العناية المركزة.