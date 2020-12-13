مذكرة تفاهم بين شركة المياه و"القدية" لتزويد المشروع بمياه الشرب و"المعالجة"

ضمن خططها التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة

وقعت شركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار (QIC)، لتزويد مشروع القدية بمياه الشرب والمياه المجددة (المعالجة)، ضمن خطط شركة المياه الوطنية التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة، وتستهدف دعم المشاريع الاستراتيجية لخدمة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كلا الرئيسين التنفيذيين، والتي تمتد لثلاث سنوات لتقديم خدماتها كافة.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: "تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بهدف دعم القطاع السياحي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل العام وتشجيع الاستثمار الخاص، ومن ضمن تلك المشاريع تزويد القدية بخدمات المياه والمياه المُجددة (المعالجة)، ويأتي ذلك ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مناطق المملكة المختلفة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني، ومسارات تنفيذية، ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية".

وذكر المهندس الموكلي أن شركة المياه الوطنية ستقوم بإمداد القدية بكميات مياه الشرب تقدر بنحو (20,000) متر مكعب يوميًا، والعمل على توفير المياه المجددة (المعالجة) بكمية تقدر بـ (70,000) متر مكعب يوميًا.

وأردف المهندس الموكلي بالقول: "تشمل خدمات المياه التي سنقدمها تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية وربطها بمحطة معالجة شركة القدية للاستثمار (QIC) لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة) والاستفادة القصوى منها، والتي تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير خدماتها، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح القدية وجهة نموذجية للسياحة والترفيه".