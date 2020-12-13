النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

مذكرة تفاهم بين شركة المياه و"القدية" لتزويد المشروع بمياه الشرب و"المعالجة"

ضمن خططها التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة

وقعت شركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار (QIC)، لتزويد مشروع القدية بمياه الشرب والمياه المجددة (المعالجة)، ضمن خطط شركة المياه الوطنية التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة، وتستهدف دعم المشاريع الاستراتيجية لخدمة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كلا الرئيسين التنفيذيين، والتي تمتد لثلاث سنوات لتقديم خدماتها كافة.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: "تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بهدف دعم القطاع السياحي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل العام وتشجيع الاستثمار الخاص، ومن ضمن تلك المشاريع تزويد القدية بخدمات المياه والمياه المُجددة (المعالجة)، ويأتي ذلك ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مناطق المملكة المختلفة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني، ومسارات تنفيذية، ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية".

وذكر المهندس الموكلي أن شركة المياه الوطنية ستقوم بإمداد القدية بكميات مياه الشرب تقدر بنحو (20,000) متر مكعب يوميًا، والعمل على توفير المياه المجددة (المعالجة) بكمية تقدر بـ (70,000) متر مكعب يوميًا.

وأردف المهندس الموكلي بالقول: "تشمل خدمات المياه التي سنقدمها تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية وربطها بمحطة معالجة شركة القدية للاستثمار (QIC) لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة) والاستفادة القصوى منها، والتي تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير خدماتها، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح القدية وجهة نموذجية للسياحة والترفيه".

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تفاهم بين شركة المياه و"القدية" لتزويد المشروع بمياه الشرب و"المعالجة"
سبق

وقعت شركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار (QIC)، لتزويد مشروع القدية بمياه الشرب والمياه المجددة (المعالجة)، ضمن خطط شركة المياه الوطنية التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة، وتستهدف دعم المشاريع الاستراتيجية لخدمة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كلا الرئيسين التنفيذيين، والتي تمتد لثلاث سنوات لتقديم خدماتها كافة.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: "تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بهدف دعم القطاع السياحي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل العام وتشجيع الاستثمار الخاص، ومن ضمن تلك المشاريع تزويد القدية بخدمات المياه والمياه المُجددة (المعالجة)، ويأتي ذلك ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مناطق المملكة المختلفة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني، ومسارات تنفيذية، ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية".

وذكر المهندس الموكلي أن شركة المياه الوطنية ستقوم بإمداد القدية بكميات مياه الشرب تقدر بنحو (20,000) متر مكعب يوميًا، والعمل على توفير المياه المجددة (المعالجة) بكمية تقدر بـ (70,000) متر مكعب يوميًا.

وأردف المهندس الموكلي بالقول: "تشمل خدمات المياه التي سنقدمها تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية وربطها بمحطة معالجة شركة القدية للاستثمار (QIC) لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة) والاستفادة القصوى منها، والتي تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير خدماتها، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح القدية وجهة نموذجية للسياحة والترفيه".

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
03:51 PM

مذكرة تفاهم بين شركة المياه و"القدية" لتزويد المشروع بمياه الشرب و"المعالجة"

ضمن خططها التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
447

وقعت شركة المياه الوطنية مذكرة تفاهم مع شركة القدية للاستثمار (QIC)، لتزويد مشروع القدية بمياه الشرب والمياه المجددة (المعالجة)، ضمن خطط شركة المياه الوطنية التي تركز على توفير الخدمات في ظل التنمية البيئية المستدامة، وتستهدف دعم المشاريع الاستراتيجية لخدمة أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الاقتصادية والسياحية والتراثية والبيئية.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كلا الرئيسين التنفيذيين، والتي تمتد لثلاث سنوات لتقديم خدماتها كافة.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال المهندس محمد بن أحمد الموكلي - الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية: "تقوم الشركة حاليًا بتنفيذ مشاريع استراتيجية وحيوية بهدف دعم القطاع السياحي، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى تنويع مصادر الدخل العام وتشجيع الاستثمار الخاص، ومن ضمن تلك المشاريع تزويد القدية بخدمات المياه والمياه المُجددة (المعالجة)، ويأتي ذلك ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لشركائها الاستراتيجيين في مناطق المملكة المختلفة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج التحول الوطني، ومسارات تنفيذية، ومؤشرات أداء قياسية لتحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وكفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي لشركة المياه الوطنية".

وذكر المهندس الموكلي أن شركة المياه الوطنية ستقوم بإمداد القدية بكميات مياه الشرب تقدر بنحو (20,000) متر مكعب يوميًا، والعمل على توفير المياه المجددة (المعالجة) بكمية تقدر بـ (70,000) متر مكعب يوميًا.

وأردف المهندس الموكلي بالقول: "تشمل خدمات المياه التي سنقدمها تطوير خطوط شبكة الصرف الصحي غير المعالج في محافظتي ضرماء والمزاحمية وربطها بمحطة معالجة شركة القدية للاستثمار (QIC) لزيادة كميات المياه المجددة (المعالجة) والاستفادة القصوى منها، والتي تستهدف دعم توجهاتها فيما يتعلق بالاهتمام بالبيئة، ومكافحة التلوث، وتحسين المجال العام، وتطوير خدماتها، والتوسع في الرقعة الخضراء، وإقامة نمط حياة مثالي يستقطب السياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، لتصبح القدية وجهة نموذجية للسياحة والترفيه".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,483
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة