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"الحسين" يشكر القيادة على التشريعات الجديدة في النظام العدلي

قال إن التطوير الذي تحدث عنه ولي العهد سيشكل منعطفًا مهمًّا

رفع المحامي سلطان الحسين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على التشريعات الجديدة في النظام العدلي.

وشدد "الحسين" على أن تطوير البيئة التشريعية في المملكة، والذي صرّح به ولي العهد، سيشكل منعطفًا مهمًّا في استحداث وإصلاح الأنظمة، بما يفرض وضوح حدود المسؤولية واستقرار المرجعية النظامية، ويحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وأكد أن التشريعات الجديدة تمثل لبنة مهمة في صرح النظام العدلي في المملكة من حيث زيادة مستوى الشفافية، وكذلك تحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات القضائية والتوجهات القانونية.

وقال: "من أبرز مميزات التشريعات الجديدة أيضًا: أنها ستسرع عملية التقاضي التي باتت أمرًا مهمًّا لتحسين صورة القضاء ليتواكب مع سرعة المعاملات الواردة كثرة وتنوعًا، إلى جانب حماية الالتزامات التعاقدية وإنفاذ العقود لرفع كفاءتها وقوتها، وتضييق دائرة الاجتهادات المتباينة في الموضوعات المتشابهة".

وأضاف أنه سيكون هنالك استصلاح للأنظمة التي تعزز البيئة التنافسية بسن تشريعات من شأنها جذب رؤوس الأموال.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز روح العدالة في ضوء نصوص الشريعة وقواعدها العامة ونظرياتها الفقهية والقانونية، لتواكب التطور الشامل للمملكة في ظل رؤية 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحسين" يشكر القيادة على التشريعات الجديدة في النظام العدلي
سبق

رفع المحامي سلطان الحسين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على التشريعات الجديدة في النظام العدلي.

وشدد "الحسين" على أن تطوير البيئة التشريعية في المملكة، والذي صرّح به ولي العهد، سيشكل منعطفًا مهمًّا في استحداث وإصلاح الأنظمة، بما يفرض وضوح حدود المسؤولية واستقرار المرجعية النظامية، ويحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وأكد أن التشريعات الجديدة تمثل لبنة مهمة في صرح النظام العدلي في المملكة من حيث زيادة مستوى الشفافية، وكذلك تحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات القضائية والتوجهات القانونية.

وقال: "من أبرز مميزات التشريعات الجديدة أيضًا: أنها ستسرع عملية التقاضي التي باتت أمرًا مهمًّا لتحسين صورة القضاء ليتواكب مع سرعة المعاملات الواردة كثرة وتنوعًا، إلى جانب حماية الالتزامات التعاقدية وإنفاذ العقود لرفع كفاءتها وقوتها، وتضييق دائرة الاجتهادات المتباينة في الموضوعات المتشابهة".

وأضاف أنه سيكون هنالك استصلاح للأنظمة التي تعزز البيئة التنافسية بسن تشريعات من شأنها جذب رؤوس الأموال.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز روح العدالة في ضوء نصوص الشريعة وقواعدها العامة ونظرياتها الفقهية والقانونية، لتواكب التطور الشامل للمملكة في ظل رؤية 2030.

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
04:46 PM

"الحسين" يشكر القيادة على التشريعات الجديدة في النظام العدلي

قال إن التطوير الذي تحدث عنه ولي العهد سيشكل منعطفًا مهمًّا

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نافل السبيعي - الرياض
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رفع المحامي سلطان الحسين، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على التشريعات الجديدة في النظام العدلي.

وشدد "الحسين" على أن تطوير البيئة التشريعية في المملكة، والذي صرّح به ولي العهد، سيشكل منعطفًا مهمًّا في استحداث وإصلاح الأنظمة، بما يفرض وضوح حدود المسؤولية واستقرار المرجعية النظامية، ويحدّ من الفردية في إصدار الأحكام.

وأكد أن التشريعات الجديدة تمثل لبنة مهمة في صرح النظام العدلي في المملكة من حيث زيادة مستوى الشفافية، وكذلك تحقيق العدالة وفق أفضل الممارسات القضائية والتوجهات القانونية.

وقال: "من أبرز مميزات التشريعات الجديدة أيضًا: أنها ستسرع عملية التقاضي التي باتت أمرًا مهمًّا لتحسين صورة القضاء ليتواكب مع سرعة المعاملات الواردة كثرة وتنوعًا، إلى جانب حماية الالتزامات التعاقدية وإنفاذ العقود لرفع كفاءتها وقوتها، وتضييق دائرة الاجتهادات المتباينة في الموضوعات المتشابهة".

وأضاف أنه سيكون هنالك استصلاح للأنظمة التي تعزز البيئة التنافسية بسن تشريعات من شأنها جذب رؤوس الأموال.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز روح العدالة في ضوء نصوص الشريعة وقواعدها العامة ونظرياتها الفقهية والقانونية، لتواكب التطور الشامل للمملكة في ظل رؤية 2030.

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