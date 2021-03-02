النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي"

رحّبت بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة لمحاكمة مرتكبي الجريمة

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تَضَمّن رفضًا لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية؛ مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون، وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمّن تلك الجهود وندعمها.

وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي"
سبق

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تَضَمّن رفضًا لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية؛ مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون، وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمّن تلك الجهود وندعمها.

وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:40 PM

أفغانستان تؤيد بيان الخارجية حول تقرير الكونجرس عن "جريمة خاشقجي"

رحّبت بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة لمحاكمة مرتكبي الجريمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
709

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية، عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية الذي تَضَمّن رفضًا لما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به.

ورحّبت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان، بالإجراءات القانونية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال جمال خاشقجي على أساس قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية؛ مشيرة إلى أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم مرتكبي الجريمة للقانون، وتحقيق العدالة بهذا الخصوص، وقالت: إننا نقدر ونثمّن تلك الجهود وندعمها.

وأكدت أن دور المملكة مهم للغاية في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية حقوق الإنسان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,945

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة