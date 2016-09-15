النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي الرياض" يلتقي مسؤولي "إجادة" لعرض شكاوى وملاحظات المواطنين

"العريدي": أهمية وجود دليل بالاشتراطات لتلافي وقوع المخالفات بالمنشآت

يلتقي المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي بمقر إدارة صحة البيئة مسؤولي برنامج إجادة؛ إذ يحمل المجلس ملفًّا، يتضمن ملاحظات المواطنين والأعضاء حول الدور الرقابي لبرنامج إجادة، ومستوى التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

وقال رئيس المجلس خالد العريدي إن المجال لا يزال متاحًا لتلقي ملاحظات المواطنين حول البرنامج على إيميل المجلس info@rmc.gov.sa، وتضمينها التقرير الخاص باللقاء.

وأوضح "العريدي" أن هذا اللقاء يعد الثاني خلال مدة قصيرة لمتابعة نتائج البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة، وأثره في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت، ولاسيما المنشآت الصحية.

كما أكد أهمية وجود دليل لتعريف أصحاب المنشآت بالاشتراطات المحددة لكل منشأة؛ حتى يصبح أصحاب المنشآت على معرفة بها لتلافي وقوع المخالفات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدي الرياض" يلتقي مسؤولي "إجادة" لعرض شكاوى وملاحظات المواطنين
سبق

يلتقي المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي بمقر إدارة صحة البيئة مسؤولي برنامج إجادة؛ إذ يحمل المجلس ملفًّا، يتضمن ملاحظات المواطنين والأعضاء حول الدور الرقابي لبرنامج إجادة، ومستوى التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

وقال رئيس المجلس خالد العريدي إن المجال لا يزال متاحًا لتلقي ملاحظات المواطنين حول البرنامج على إيميل المجلس info@rmc.gov.sa، وتضمينها التقرير الخاص باللقاء.

وأوضح "العريدي" أن هذا اللقاء يعد الثاني خلال مدة قصيرة لمتابعة نتائج البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة، وأثره في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت، ولاسيما المنشآت الصحية.

كما أكد أهمية وجود دليل لتعريف أصحاب المنشآت بالاشتراطات المحددة لكل منشأة؛ حتى يصبح أصحاب المنشآت على معرفة بها لتلافي وقوع المخالفات.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
08:47 PM

"بلدي الرياض" يلتقي مسؤولي "إجادة" لعرض شكاوى وملاحظات المواطنين

"العريدي": أهمية وجود دليل بالاشتراطات لتلافي وقوع المخالفات بالمنشآت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
144

يلتقي المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض خلال الأسبوع الحالي بمقر إدارة صحة البيئة مسؤولي برنامج إجادة؛ إذ يحمل المجلس ملفًّا، يتضمن ملاحظات المواطنين والأعضاء حول الدور الرقابي لبرنامج إجادة، ومستوى التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة تلك الأنشطة.

وقال رئيس المجلس خالد العريدي إن المجال لا يزال متاحًا لتلقي ملاحظات المواطنين حول البرنامج على إيميل المجلس info@rmc.gov.sa، وتضمينها التقرير الخاص باللقاء.

وأوضح "العريدي" أن هذا اللقاء يعد الثاني خلال مدة قصيرة لمتابعة نتائج البرنامج الذي تشرف عليه الأمانة، وأثره في تفعيل الدور الرقابي على المنشآت، ولاسيما المنشآت الصحية.

كما أكد أهمية وجود دليل لتعريف أصحاب المنشآت بالاشتراطات المحددة لكل منشأة؛ حتى يصبح أصحاب المنشآت على معرفة بها لتلافي وقوع المخالفات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة