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"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين .. "كورونا" ينهي حياة "ثمانيني" و"ستينية"

إصابة 536 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا في محافظة بيت لحم، ومواطن (88 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل.

وبينت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 255 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 65 إصابة فيما سجلت 36 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 28.974 إصابة تعافى منها 19.479، فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.

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فلسطين .. "كورونا" ينهي حياة "ثمانيني" و"ستينية"
سبق

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا في محافظة بيت لحم، ومواطن (88 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل.

وبينت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 255 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 65 إصابة فيما سجلت 36 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 28.974 إصابة تعافى منها 19.479، فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
08:40 PM

فلسطين .. "كورونا" ينهي حياة "ثمانيني" و"ستينية"

إصابة 536 شخصاً جديداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمواطنة (68 عاما) من بيت جالا في محافظة بيت لحم، ومواطن (88 عاما) من حلحول بمحافظة الخليل.

وبينت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 255 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 65 إصابة فيما سجلت 36 حالة في قطاع غزة وتوزعت باقي الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة، أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس (آذار) بلغ 28.974 إصابة تعافى منها 19.479، فيما بلغت حالات الوفاة 166 حالة.

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