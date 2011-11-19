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بأمر الملك.. تعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية

الصمعاني: يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم قضى بتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وبتعيين واحد وثلاثين قاضياً على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، بما يضمن إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة الناجزة، ورد المظالم، وقال: هذا الأمر الملكي الكريم يأتي كما سبقه من أوامر ملكية أخرى دعماً وتعزيزاً للمنظومة القضائية بالكوادر والإمكانات المادية والبشرية، ورفع مستوى الكفاءة وجودة العمل؛ في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري؛ بما يُعينه على تحقيق رسالته المنشودة والغاية السامية الكريمة بالعدالة الناجزة للجميع.

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بأمر الملك.. تعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم قضى بتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وبتعيين واحد وثلاثين قاضياً على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، بما يضمن إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة الناجزة، ورد المظالم، وقال: هذا الأمر الملكي الكريم يأتي كما سبقه من أوامر ملكية أخرى دعماً وتعزيزاً للمنظومة القضائية بالكوادر والإمكانات المادية والبشرية، ورفع مستوى الكفاءة وجودة العمل؛ في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري؛ بما يُعينه على تحقيق رسالته المنشودة والغاية السامية الكريمة بالعدالة الناجزة للجميع.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
12:06 PM

بأمر الملك.. تعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية

الصمعاني: يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بتعيين 35 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف: إن الأمر الملكي الكريم قضى بتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ ب)، وبتعيين واحد وثلاثين قاضياً على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم القضاء ومنسوبيه، بما يضمن إرساء مبادئ العدل والحق، وتحقيق العدالة الناجزة، ورد المظالم، وقال: هذا الأمر الملكي الكريم يأتي كما سبقه من أوامر ملكية أخرى دعماً وتعزيزاً للمنظومة القضائية بالكوادر والإمكانات المادية والبشرية، ورفع مستوى الكفاءة وجودة العمل؛ في ظل الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمرفق القضاء الإداري؛ بما يُعينه على تحقيق رسالته المنشودة والغاية السامية الكريمة بالعدالة الناجزة للجميع.

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