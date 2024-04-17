شاهد.. إزالة 16 ألف م2 تعديات على أراضٍ حكومية ببلقرن

ضمن حملات تنفذها "البلدية".."والبارقي": مستمرون ولا تهاون

أزالت بلدية محافظة بلقرن، ممثلة في مكتب خدمات البلدية بمركز عفراء وبمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، 16 ألف متر مربع من التعديات على الأراضي؛ وذلك ضمن جهود البلدية لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بلقرن "أحمد عوض البارقي"، أن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة والتي تمثلت في شبوك وعقوم ترابية وجدران عشوائية، مؤكداً أن حملات إزالة التعديات مستمرة.





وشدد "البارقي" على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.