النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نباهة" معلم تسيطر على طالب يحمل سلاحًا "فارغًا" بجوار مدرسة بـ"نسيم الرياض"

رآه بجوار سور المدرسة فاستدرجه وحرزه منه واستدعى الشرطة

أسهمت نباهة معلم، يعمل في مدرسة متوسطة بحي النسيم، في القبض على طالب بجوار المدرسة وبحوزته سلاح؛ إذ ألقي القبض عليه، وقام باستدعاء الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، كان المعلم مناوبًا وقت الخروج ظُهر اليوم الثلاثاء، وشاهد طالبًا بيده سلاح من نوع مسدس، يقف في الشارع بجوار سور المدرسة؛ فحاول الاقتراب منه بطريقة غير مباشرة، وبدأ في الحديث معه محاولاً السيطرة عليه، وبالفعل قبض عليه، ونجح في تحريز السلاح، وإدخاله بالقوة إلى فناء المدرسة بمساعدة معلمين قريبين منه.

واستطاع المعلمون ضبطه، والاتصال بالدوريات الأمنية التي باشرت الموقع بفرقتين، وتم تسجيل محضر بالواقعة، والتحفظ على الشخص الذي اتضح أنه أحد طلاب مدرسة ثانوية مجاورة، وليس بمعيته رصاصات حية. فيما تسلم مركز شرطة حي النسيم التحقيق في الحادثة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نباهة" معلم تسيطر على طالب يحمل سلاحًا "فارغًا" بجوار مدرسة بـ"نسيم الرياض"
سبق

أسهمت نباهة معلم، يعمل في مدرسة متوسطة بحي النسيم، في القبض على طالب بجوار المدرسة وبحوزته سلاح؛ إذ ألقي القبض عليه، وقام باستدعاء الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، كان المعلم مناوبًا وقت الخروج ظُهر اليوم الثلاثاء، وشاهد طالبًا بيده سلاح من نوع مسدس، يقف في الشارع بجوار سور المدرسة؛ فحاول الاقتراب منه بطريقة غير مباشرة، وبدأ في الحديث معه محاولاً السيطرة عليه، وبالفعل قبض عليه، ونجح في تحريز السلاح، وإدخاله بالقوة إلى فناء المدرسة بمساعدة معلمين قريبين منه.

واستطاع المعلمون ضبطه، والاتصال بالدوريات الأمنية التي باشرت الموقع بفرقتين، وتم تسجيل محضر بالواقعة، والتحفظ على الشخص الذي اتضح أنه أحد طلاب مدرسة ثانوية مجاورة، وليس بمعيته رصاصات حية. فيما تسلم مركز شرطة حي النسيم التحقيق في الحادثة.

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:25 PM

"نباهة" معلم تسيطر على طالب يحمل سلاحًا "فارغًا" بجوار مدرسة بـ"نسيم الرياض"

رآه بجوار سور المدرسة فاستدرجه وحرزه منه واستدعى الشرطة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
19
10,259

أسهمت نباهة معلم، يعمل في مدرسة متوسطة بحي النسيم، في القبض على طالب بجوار المدرسة وبحوزته سلاح؛ إذ ألقي القبض عليه، وقام باستدعاء الجهات الأمنية.

وتفصيلاً، كان المعلم مناوبًا وقت الخروج ظُهر اليوم الثلاثاء، وشاهد طالبًا بيده سلاح من نوع مسدس، يقف في الشارع بجوار سور المدرسة؛ فحاول الاقتراب منه بطريقة غير مباشرة، وبدأ في الحديث معه محاولاً السيطرة عليه، وبالفعل قبض عليه، ونجح في تحريز السلاح، وإدخاله بالقوة إلى فناء المدرسة بمساعدة معلمين قريبين منه.

واستطاع المعلمون ضبطه، والاتصال بالدوريات الأمنية التي باشرت الموقع بفرقتين، وتم تسجيل محضر بالواقعة، والتحفظ على الشخص الذي اتضح أنه أحد طلاب مدرسة ثانوية مجاورة، وليس بمعيته رصاصات حية. فيما تسلم مركز شرطة حي النسيم التحقيق في الحادثة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,236
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,043

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة