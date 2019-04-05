النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كليات الأفلاج تعتلي عرش المبادرات والأبحاث بجامعة الأمير سطام

فيما رعى "الحامد" ختام الملتقى العلمي الـ3 الذي أقامته عمادة الطلاب

حققت كليات الأفلاج مراكز متقدمة في مسابقات الملتقى العلمي الثالث على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؛ حيث فازت كليات الأفلاج بالمراكز الأولى في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية والمبادرات التطوعية ومسار الأفكار الريادية ومحور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وتُوّجت كليات الجامعة بالأفلاج بثلاثة مراكز أولى في مسابقات الملتقى العلمي الثالث التي تقيمه جامعة الأمير سطام على مستوى كلياتها بعدد من المحافظات؛ حيث حصل الطالب عبدالهادي مدعث العمار على المركز الأول على مستوى الجامعة في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية في مسار الأبحاث العامة، وحصل الطالبان بكر البكر وعبدالرحمن الزير على المركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

كما فاز الطالب ناهض هجرس الصخابرة، والطالب فهد حشان النتيفات، بالمركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار الأفكار الريادية للمبادرات التطوعية؛ فيما حقق الطالب عبدالهادي مدعث الدوسري المركز الثاني في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وفي شطر الطالبات حصلت الطالبتان آلا مبارك آل شريدة، ومهية عبيد آل وحيد، على المركز الأول في محور الأبحاث العلمية مسار الأبحاث الأساسية والهندسية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى العلمي الثالث الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بمسرح إدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة الخرج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كليات الأفلاج تعتلي عرش المبادرات والأبحاث بجامعة الأمير سطام
سبق

حققت كليات الأفلاج مراكز متقدمة في مسابقات الملتقى العلمي الثالث على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؛ حيث فازت كليات الأفلاج بالمراكز الأولى في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية والمبادرات التطوعية ومسار الأفكار الريادية ومحور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وتُوّجت كليات الجامعة بالأفلاج بثلاثة مراكز أولى في مسابقات الملتقى العلمي الثالث التي تقيمه جامعة الأمير سطام على مستوى كلياتها بعدد من المحافظات؛ حيث حصل الطالب عبدالهادي مدعث العمار على المركز الأول على مستوى الجامعة في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية في مسار الأبحاث العامة، وحصل الطالبان بكر البكر وعبدالرحمن الزير على المركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

كما فاز الطالب ناهض هجرس الصخابرة، والطالب فهد حشان النتيفات، بالمركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار الأفكار الريادية للمبادرات التطوعية؛ فيما حقق الطالب عبدالهادي مدعث الدوسري المركز الثاني في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وفي شطر الطالبات حصلت الطالبتان آلا مبارك آل شريدة، ومهية عبيد آل وحيد، على المركز الأول في محور الأبحاث العلمية مسار الأبحاث الأساسية والهندسية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى العلمي الثالث الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بمسرح إدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة الخرج.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
08:01 PM

كليات الأفلاج تعتلي عرش المبادرات والأبحاث بجامعة الأمير سطام

فيما رعى "الحامد" ختام الملتقى العلمي الـ3 الذي أقامته عمادة الطلاب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
211

حققت كليات الأفلاج مراكز متقدمة في مسابقات الملتقى العلمي الثالث على مستوى جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز؛ حيث فازت كليات الأفلاج بالمراكز الأولى في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية والمبادرات التطوعية ومسار الأفكار الريادية ومحور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وتُوّجت كليات الجامعة بالأفلاج بثلاثة مراكز أولى في مسابقات الملتقى العلمي الثالث التي تقيمه جامعة الأمير سطام على مستوى كلياتها بعدد من المحافظات؛ حيث حصل الطالب عبدالهادي مدعث العمار على المركز الأول على مستوى الجامعة في محور الأبحاث الإنسانية والاجتماعية في مسار الأبحاث العامة، وحصل الطالبان بكر البكر وعبدالرحمن الزير على المركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

كما فاز الطالب ناهض هجرس الصخابرة، والطالب فهد حشان النتيفات، بالمركز الأول في محور المبادرات التطوعية مسار الأفكار الريادية للمبادرات التطوعية؛ فيما حقق الطالب عبدالهادي مدعث الدوسري المركز الثاني في محور المبادرات التطوعية مسار المشاريع الميدانية.

وفي شطر الطالبات حصلت الطالبتان آلا مبارك آل شريدة، ومهية عبيد آل وحيد، على المركز الأول في محور الأبحاث العلمية مسار الأبحاث الأساسية والهندسية.

وكان مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، قد رعى، أمس الخميس، الحفل الختامي لفعاليات الملتقى العلمي الثالث الذي أقامته عمادة شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بمسرح إدارة الجامعة في المدينة الجامعية بمحافظة الخرج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,200
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,461
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,174
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,088

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة