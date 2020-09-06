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شاهد .. "عين حارة" في شهدان صبيا تنتظر اهتمامًا

تجري في منطقة بركانية مليئة بالنخيل

تنتظر العين الحارة قرب وادي شهدان، وتحديدًا في أحد أفرعه المسمى بوادي حلبة شمال شرق صبيا، اهتمامًا من الجهات المعنية نظرًا لاعتبارها من الوجهات التي قصدها الكثير في محافظات عدة على مستوى المملكة، كما أنها تتميز بجريانها طوال العام، حيث كانت تقصد كوجهة استشفائية ويعرفها قليل من الناس.

وتسمى هذه العين الحارة بـ"البزة"، وتقع في منطقة بركانية وطبيعة بكر، وتحيط بها النخيل وأشجار الدوم من كل الاتجاهات، حيث تنبع من أسفل صخور يعتقد أنها من الجبال البركانية التي تحيط بها، وهي عدد من الجبال تسمى بـ"المكحلات"، وتُعد مركز بعض الهزات الأرضية التي تشهدها جازان، وكانت "سبق" نشرت تفاصيل عنها.

وتعد تلك المواقع المحيطة بجبال المكحلات، وفق ما يراه بعض كبار السن، منجعًا لرعاة الأغنام وبعض السكان المحليين في المخلاف منذ عصور قديمة نظرًا لتوفر المياه والعشب فيها بشكل يكفي مواشيهم مدة منتصف العام تقريبًا، كما تتوفر لهم المياه العذبة طوال العام من البئر المعروفة بـ"أسطورة أبو زيد الهلالي" بالقرب من العين الحارة.

وادي شهدان جازان صبيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "عين حارة" في شهدان صبيا تنتظر اهتمامًا
سبق

تنتظر العين الحارة قرب وادي شهدان، وتحديدًا في أحد أفرعه المسمى بوادي حلبة شمال شرق صبيا، اهتمامًا من الجهات المعنية نظرًا لاعتبارها من الوجهات التي قصدها الكثير في محافظات عدة على مستوى المملكة، كما أنها تتميز بجريانها طوال العام، حيث كانت تقصد كوجهة استشفائية ويعرفها قليل من الناس.

وتسمى هذه العين الحارة بـ"البزة"، وتقع في منطقة بركانية وطبيعة بكر، وتحيط بها النخيل وأشجار الدوم من كل الاتجاهات، حيث تنبع من أسفل صخور يعتقد أنها من الجبال البركانية التي تحيط بها، وهي عدد من الجبال تسمى بـ"المكحلات"، وتُعد مركز بعض الهزات الأرضية التي تشهدها جازان، وكانت "سبق" نشرت تفاصيل عنها.

وتعد تلك المواقع المحيطة بجبال المكحلات، وفق ما يراه بعض كبار السن، منجعًا لرعاة الأغنام وبعض السكان المحليين في المخلاف منذ عصور قديمة نظرًا لتوفر المياه والعشب فيها بشكل يكفي مواشيهم مدة منتصف العام تقريبًا، كما تتوفر لهم المياه العذبة طوال العام من البئر المعروفة بـ"أسطورة أبو زيد الهلالي" بالقرب من العين الحارة.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:07 AM

شاهد .. "عين حارة" في شهدان صبيا تنتظر اهتمامًا

تجري في منطقة بركانية مليئة بالنخيل

A A A
محمد المواسي - جازان
0
412

تنتظر العين الحارة قرب وادي شهدان، وتحديدًا في أحد أفرعه المسمى بوادي حلبة شمال شرق صبيا، اهتمامًا من الجهات المعنية نظرًا لاعتبارها من الوجهات التي قصدها الكثير في محافظات عدة على مستوى المملكة، كما أنها تتميز بجريانها طوال العام، حيث كانت تقصد كوجهة استشفائية ويعرفها قليل من الناس.

وتسمى هذه العين الحارة بـ"البزة"، وتقع في منطقة بركانية وطبيعة بكر، وتحيط بها النخيل وأشجار الدوم من كل الاتجاهات، حيث تنبع من أسفل صخور يعتقد أنها من الجبال البركانية التي تحيط بها، وهي عدد من الجبال تسمى بـ"المكحلات"، وتُعد مركز بعض الهزات الأرضية التي تشهدها جازان، وكانت "سبق" نشرت تفاصيل عنها.

وتعد تلك المواقع المحيطة بجبال المكحلات، وفق ما يراه بعض كبار السن، منجعًا لرعاة الأغنام وبعض السكان المحليين في المخلاف منذ عصور قديمة نظرًا لتوفر المياه والعشب فيها بشكل يكفي مواشيهم مدة منتصف العام تقريبًا، كما تتوفر لهم المياه العذبة طوال العام من البئر المعروفة بـ"أسطورة أبو زيد الهلالي" بالقرب من العين الحارة.

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