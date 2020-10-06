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رغم أزمة "كورونا المستجد".. منتخبات أوروبا تستعد لدوري الأمم بجولة ودية

حامل اللقب يواجه إسبانيا

يخوض عدد من المنتخبات الأوروبية مباريات ودية استعدادًا للجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل، حيث تشارك في هذه الجولة من المباريات الودية معظم المنتخبات الأوروبية غير المشاركة في الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، التي تأجلت فعالياتها إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة وباء كورونا.
ويلتقي المنتخب الإيطالي منتخب مولدوفا غدًا، فيما يلعب المنتخب الألماني مع المنتخب التركي، ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي.
كما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي بعد غد الخميس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رغم أزمة "كورونا المستجد".. منتخبات أوروبا تستعد لدوري الأمم بجولة ودية
سبق

يخوض عدد من المنتخبات الأوروبية مباريات ودية استعدادًا للجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل، حيث تشارك في هذه الجولة من المباريات الودية معظم المنتخبات الأوروبية غير المشاركة في الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، التي تأجلت فعالياتها إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة وباء كورونا.
ويلتقي المنتخب الإيطالي منتخب مولدوفا غدًا، فيما يلعب المنتخب الألماني مع المنتخب التركي، ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي.
كما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي بعد غد الخميس.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:29 PM

رغم أزمة "كورونا المستجد".. منتخبات أوروبا تستعد لدوري الأمم بجولة ودية

حامل اللقب يواجه إسبانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض عدد من المنتخبات الأوروبية مباريات ودية استعدادًا للجولتين المقبلتين من منافسات دور المجموعات في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل، حيث تشارك في هذه الجولة من المباريات الودية معظم المنتخبات الأوروبية غير المشاركة في الدور الفاصل المؤهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020)، التي تأجلت فعالياتها إلى منتصف عام 2021 بسبب أزمة وباء كورونا.
ويلتقي المنتخب الإيطالي منتخب مولدوفا غدًا، فيما يلعب المنتخب الألماني مع المنتخب التركي، ويحل المنتخب الإسباني ضيفًا على نظيره البرتغالي حامل اللقب الأوروبي.
كما يستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الويلزي بعد غد الخميس.

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