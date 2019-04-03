النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرائد يواصل تحضيراته للنصر.. والإدارة تطرح تذاكر اللقاء

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تدريباته مساء الإعدادية لمواجهة النصر ( دورياً ) غداً الخميس.

وشهدت عدد من التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة البلجيكي ستيفن ثم أجرى المدرب بيسنيك هاسي تدريبات فنية للفريق طبق خلالها بعض التدريبات الخاصة لبعض اللاعبين.

من جهة ثانية طرحت إدارة الرائد تذاكر المباراة حيث حددت الأسعار كالتالي المنصة الرئيسة 500 ريال والدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 40 ريالاً ومدرجات خلف المرمى 15 ريالاً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الرائد يواصل تحضيراته للنصر.. والإدارة تطرح تذاكر اللقاء
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تدريباته مساء الإعدادية لمواجهة النصر ( دورياً ) غداً الخميس.

وشهدت عدد من التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة البلجيكي ستيفن ثم أجرى المدرب بيسنيك هاسي تدريبات فنية للفريق طبق خلالها بعض التدريبات الخاصة لبعض اللاعبين.

من جهة ثانية طرحت إدارة الرائد تذاكر المباراة حيث حددت الأسعار كالتالي المنصة الرئيسة 500 ريال والدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 40 ريالاً ومدرجات خلف المرمى 15 ريالاً.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
12:58 AM

الرائد يواصل تحضيراته للنصر.. والإدارة تطرح تذاكر اللقاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
291

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد تدريباته مساء الإعدادية لمواجهة النصر ( دورياً ) غداً الخميس.

وشهدت عدد من التدريبات اللياقية مع مدرب اللياقة البلجيكي ستيفن ثم أجرى المدرب بيسنيك هاسي تدريبات فنية للفريق طبق خلالها بعض التدريبات الخاصة لبعض اللاعبين.

من جهة ثانية طرحت إدارة الرائد تذاكر المباراة حيث حددت الأسعار كالتالي المنصة الرئيسة 500 ريال والدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 40 ريالاً ومدرجات خلف المرمى 15 ريالاً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,058
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,322
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,107
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,975

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة