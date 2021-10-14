رياح نشطة وسحب رعدية على عسير.. و"الأرصاد" ينبه

تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ6 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات الحرجة والنماص وبارق وتنومة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ6 مساءً.