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"موهبة" تعلن فوز 356 طالبًا وطالبة بجوائز مسابقة بیبراس موھبة 2020

بالتعاون مع التعليم.. المتحمي: كل المشاركين متميزون ومؤهلون للدخول للبرامج

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، نتائج مسابقة بیبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، وحصول 356 طالبًا وطالبة على جوائز المسابقة؛ حيث حصد 60 طالبًا وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات المیدالیة الفضیة، و189 طالبًا وطالبة المیدالیة البرونزية.

وقال الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بُعد: إن أمام أولياء الأمور و"موهبة" تحدٍّ؛ لتحقيق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالبًا أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وقال إنه لا يوجد في "موهبة" إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز فجميع المنتمين لموهبة، لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة، وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأضاف الدكتور المتحمي أن مسابقة بيبراس موهبة، هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم كطلاب موهوبين؛ مؤكدًا أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول إلى برامج موهبة.

بدوره أوضح بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في موهبة خلال حفل إعلان نتائج بيبراس موهبة، أن المسابقات الدولية التي تقام محليًّا وتنفذها موهبة، يسبقها الكثير من الإعداد من خلال المحتوى الذي تقدمه للمشاركين من خلال موقعها الإلكتروني والاختبارات التجريبية التي ترفع قدرات الطلاب وتثري مواهبهم.

وقال المجرذي: إن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط؛ بينما هذا العام وفي عامها الأول شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، من بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات، و1419 مدرسة بنين؛ مضيفا أن 8539 موهوبًا وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020، في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت والتي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

وأضاف المجرذي أن 21 إدارة تعليمية في مختلف مناطق المملكة والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، حقّق طالب واحد منها على الأقل ميدالية في المسابقة؛ معربًا عن أمله في أن ينقل الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة تجربتهم وخبراتهم لزملائهم؛ ليرتفع مستوى التنافس ويستفيد الجميع من مثل هذه المسابقات والفعاليات العلمية.

وتستهدف المسابقة طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من الخامس ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لتنمية مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتدريب على تحويل المسائل الصعبة إلى سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والتجريد، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موهبة" تعلن فوز 356 طالبًا وطالبة بجوائز مسابقة بیبراس موھبة 2020
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، نتائج مسابقة بیبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، وحصول 356 طالبًا وطالبة على جوائز المسابقة؛ حيث حصد 60 طالبًا وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات المیدالیة الفضیة، و189 طالبًا وطالبة المیدالیة البرونزية.

وقال الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بُعد: إن أمام أولياء الأمور و"موهبة" تحدٍّ؛ لتحقيق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالبًا أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وقال إنه لا يوجد في "موهبة" إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز فجميع المنتمين لموهبة، لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة، وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأضاف الدكتور المتحمي أن مسابقة بيبراس موهبة، هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم كطلاب موهوبين؛ مؤكدًا أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول إلى برامج موهبة.

بدوره أوضح بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في موهبة خلال حفل إعلان نتائج بيبراس موهبة، أن المسابقات الدولية التي تقام محليًّا وتنفذها موهبة، يسبقها الكثير من الإعداد من خلال المحتوى الذي تقدمه للمشاركين من خلال موقعها الإلكتروني والاختبارات التجريبية التي ترفع قدرات الطلاب وتثري مواهبهم.

وقال المجرذي: إن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط؛ بينما هذا العام وفي عامها الأول شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، من بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات، و1419 مدرسة بنين؛ مضيفا أن 8539 موهوبًا وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020، في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت والتي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

وأضاف المجرذي أن 21 إدارة تعليمية في مختلف مناطق المملكة والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، حقّق طالب واحد منها على الأقل ميدالية في المسابقة؛ معربًا عن أمله في أن ينقل الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة تجربتهم وخبراتهم لزملائهم؛ ليرتفع مستوى التنافس ويستفيد الجميع من مثل هذه المسابقات والفعاليات العلمية.

وتستهدف المسابقة طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من الخامس ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لتنمية مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتدريب على تحويل المسائل الصعبة إلى سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والتجريد، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
02:27 PM

"موهبة" تعلن فوز 356 طالبًا وطالبة بجوائز مسابقة بیبراس موھبة 2020

بالتعاون مع التعليم.. المتحمي: كل المشاركين متميزون ومؤهلون للدخول للبرامج

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، نتائج مسابقة بیبراس موھبة 2020، التي تقام بالتعاون مع وزارة التعليم، وحصول 356 طالبًا وطالبة على جوائز المسابقة؛ حيث حصد 60 طالبًا وطالبة الميدالية الذهبية، و108 طلاب وطالبات المیدالیة الفضیة، و189 طالبًا وطالبة المیدالیة البرونزية.

وقال الدكتور سعود المتحمي الأمين العام لمؤسسة "موهبة" خلال حفل إعلان النتائج الذي أقيم عن بُعد: إن أمام أولياء الأمور و"موهبة" تحدٍّ؛ لتحقيق شغف الموهوبين والموهوبات من أبناء الوطن، مطالبًا أسر الموهوبين وأولياء أمورهم بعدم الملل من أسئلتهم ولا طلباتهم.

وقال إنه لا يوجد في "موهبة" إنسان ناجح أو راسب، متميز أو غير متميز فجميع المنتمين لموهبة، لديهم الموهبة والشغف والقدرة على تنمية قدراتهم، ودور المؤسسة هو اكتشاف هذه الموهبة وتوجيه صاحبها إلى المجال والبرنامج المناسب لقدراته من بين برامج موهبة المتعددة، وتأهيله لخوض المنافسات المختلفة التي تنظمها أو تشارك فيها موهبة.

وأضاف الدكتور المتحمي أن مسابقة بيبراس موهبة، هي إحدى الأدوات المتعددة في المؤسسة للكشف عن المواهب بين الطلاب والطالبات في الصفوف الدراسية المستهدفة، حتى يتعرف أولياء الأمور والمعلمون والمؤسسات على أبنائهم كطلاب موهوبين؛ مؤكدًا أن كل من شارك في بيبراس موهبة متميزون وجميعهم مؤهلون للدخول إلى برامج موهبة.

بدوره أوضح بدر المجرذي، مدير إدارة المسابقات في موهبة خلال حفل إعلان نتائج بيبراس موهبة، أن المسابقات الدولية التي تقام محليًّا وتنفذها موهبة، يسبقها الكثير من الإعداد من خلال المحتوى الذي تقدمه للمشاركين من خلال موقعها الإلكتروني والاختبارات التجريبية التي ترفع قدرات الطلاب وتثري مواهبهم.

وقال المجرذي: إن عام 2019 شهد إطلاق النسخة التجريبية من مسابقة بيبراس موهبة بمشاركة 73 مدرسة فقط؛ بينما هذا العام وفي عامها الأول شاركت أكثر من 3370 مدرسة ما بين حكومية وأهلية وعالمية، من بينها أكثر من 1951 مدرسة بنات، و1419 مدرسة بنين؛ مضيفا أن 8539 موهوبًا وموهوبة خاضوا منافسات مسابقة بيبراس موهبة 2020، في المعلوماتية التي تتكون من مجموعة من المشكلات التفاعلية والممتعة عبر الإنترنت والتي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.

وأضاف المجرذي أن 21 إدارة تعليمية في مختلف مناطق المملكة والهيئة الملكية في الجبيل وينبع، حقّق طالب واحد منها على الأقل ميدالية في المسابقة؛ معربًا عن أمله في أن ينقل الطلاب والطالبات الذين شاركوا في المسابقة تجربتهم وخبراتهم لزملائهم؛ ليرتفع مستوى التنافس ويستفيد الجميع من مثل هذه المسابقات والفعاليات العلمية.

وتستهدف المسابقة طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف من الخامس ابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لتنمية مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية، والتدريب على تحويل المسائل الصعبة إلى سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والتجريد، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات.

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