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نجوم النصر في ضيافة "السعودي الألماني" لإجراء الفحوصات اللازمة

زار نجوم فريق "نادي النصر الرياضي"؛ مدرب الفريق روي فيتوريا، والكابتن أحمد موسى، ونور الدين امرابط، ومختار علي، والأجهزة الفنية والطبية، المستشفى السعودي الألماني بالرياض، وأجروا الفحوصات الطبية، وأُخذت منهم مسحات الاطمئنان.

وكان في استقبال نجوم العالمي الفريق الطبي المتخصص في مكافحة انتشار كورونا الذي قام بكافة الإجراءات الطبية المتبعة نظاماً، في خطوة تؤكد الالتزام "العالمي" ببروتوكول عودة النشاط الرياضي الذي أعلنته وزارة الرياضة، والذي تضمن اعتماد إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 2019)، والتشديد على ضرورة العمل بها بما يحقق شعار رياضة آمنة تحقق السلامة للجميع.

من جانبها، قدمت إدارة العلاقات العامة بنادي النصر الرياضي، الشكر الجزيل لفريق "أبطال الصحة" بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض، على الاهتمام الكبير الذي أظهروه في استقبال نجوم الفريق والعناية الفائقة التي تلقوها أثناء القيام بالإجراءات الطبية اللازمة وأخذ المسحات.

كما أبدت إدارة المستشفى سعادتها باستقبال نجوم نادي النصر، وتقديم كافة خدماتها الطبية والرعاية الصحية المتميزة في سبيل الحفاظ علي سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والجماهير.

وأشارت إلى الجهوزية العالية واستعداداتها الطبية في التخصصات المختلفة للقيام بما يلزم نحو الفرق الرياضية، ومتطلبات تجهيز اللاعبين، والاطمئنان على سلامتهم لخوض غمار المسابقات الرياضية، ومواصلة المشوار، وإمتاع الجماهير.

يذكر أن المستشفى السعودي الألماني بالرياض يولي احتياجات النشاط الرياضي اهتماماً كبيراً، وأنشأ لهذا الهدف مركز جراحة إصابات الملاعب والتأهيل الطبي (الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والغضروف الهلالي وإصابات الكتف الرياضية، مثل إصابة أوتار الكتف وخلع الكتف المتكرر وإصابات القدم والكاحل)، واستقطب الكفاءات الطبية والفنية على أعلى مستوى وأحدث الأجهزة الطبية التي جعلت التشخيص والعلاج في أرقى مستوياته وفقاً للمعايير الطبية العالمية، وهو ما أكسب مركز العظام ثقة كبيرة لدى الأوساط الرياضية، وخلق فرص العلاج فيها بدلاً من السفر للخارج، وتوفير المال والوقت والجهد.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجوم النصر في ضيافة "السعودي الألماني" لإجراء الفحوصات اللازمة
سبق

زار نجوم فريق "نادي النصر الرياضي"؛ مدرب الفريق روي فيتوريا، والكابتن أحمد موسى، ونور الدين امرابط، ومختار علي، والأجهزة الفنية والطبية، المستشفى السعودي الألماني بالرياض، وأجروا الفحوصات الطبية، وأُخذت منهم مسحات الاطمئنان.

وكان في استقبال نجوم العالمي الفريق الطبي المتخصص في مكافحة انتشار كورونا الذي قام بكافة الإجراءات الطبية المتبعة نظاماً، في خطوة تؤكد الالتزام "العالمي" ببروتوكول عودة النشاط الرياضي الذي أعلنته وزارة الرياضة، والذي تضمن اعتماد إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 2019)، والتشديد على ضرورة العمل بها بما يحقق شعار رياضة آمنة تحقق السلامة للجميع.

من جانبها، قدمت إدارة العلاقات العامة بنادي النصر الرياضي، الشكر الجزيل لفريق "أبطال الصحة" بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض، على الاهتمام الكبير الذي أظهروه في استقبال نجوم الفريق والعناية الفائقة التي تلقوها أثناء القيام بالإجراءات الطبية اللازمة وأخذ المسحات.

كما أبدت إدارة المستشفى سعادتها باستقبال نجوم نادي النصر، وتقديم كافة خدماتها الطبية والرعاية الصحية المتميزة في سبيل الحفاظ علي سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والجماهير.

وأشارت إلى الجهوزية العالية واستعداداتها الطبية في التخصصات المختلفة للقيام بما يلزم نحو الفرق الرياضية، ومتطلبات تجهيز اللاعبين، والاطمئنان على سلامتهم لخوض غمار المسابقات الرياضية، ومواصلة المشوار، وإمتاع الجماهير.

يذكر أن المستشفى السعودي الألماني بالرياض يولي احتياجات النشاط الرياضي اهتماماً كبيراً، وأنشأ لهذا الهدف مركز جراحة إصابات الملاعب والتأهيل الطبي (الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والغضروف الهلالي وإصابات الكتف الرياضية، مثل إصابة أوتار الكتف وخلع الكتف المتكرر وإصابات القدم والكاحل)، واستقطب الكفاءات الطبية والفنية على أعلى مستوى وأحدث الأجهزة الطبية التي جعلت التشخيص والعلاج في أرقى مستوياته وفقاً للمعايير الطبية العالمية، وهو ما أكسب مركز العظام ثقة كبيرة لدى الأوساط الرياضية، وخلق فرص العلاج فيها بدلاً من السفر للخارج، وتوفير المال والوقت والجهد.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:59 PM

نجوم النصر في ضيافة "السعودي الألماني" لإجراء الفحوصات اللازمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار نجوم فريق "نادي النصر الرياضي"؛ مدرب الفريق روي فيتوريا، والكابتن أحمد موسى، ونور الدين امرابط، ومختار علي، والأجهزة الفنية والطبية، المستشفى السعودي الألماني بالرياض، وأجروا الفحوصات الطبية، وأُخذت منهم مسحات الاطمئنان.

وكان في استقبال نجوم العالمي الفريق الطبي المتخصص في مكافحة انتشار كورونا الذي قام بكافة الإجراءات الطبية المتبعة نظاماً، في خطوة تؤكد الالتزام "العالمي" ببروتوكول عودة النشاط الرياضي الذي أعلنته وزارة الرياضة، والذي تضمن اعتماد إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 2019)، والتشديد على ضرورة العمل بها بما يحقق شعار رياضة آمنة تحقق السلامة للجميع.

من جانبها، قدمت إدارة العلاقات العامة بنادي النصر الرياضي، الشكر الجزيل لفريق "أبطال الصحة" بالمستشفى السعودي الألماني بالرياض، على الاهتمام الكبير الذي أظهروه في استقبال نجوم الفريق والعناية الفائقة التي تلقوها أثناء القيام بالإجراءات الطبية اللازمة وأخذ المسحات.

كما أبدت إدارة المستشفى سعادتها باستقبال نجوم نادي النصر، وتقديم كافة خدماتها الطبية والرعاية الصحية المتميزة في سبيل الحفاظ علي سلامة اللاعبين والطواقم الفنية والإدارية والجماهير.

وأشارت إلى الجهوزية العالية واستعداداتها الطبية في التخصصات المختلفة للقيام بما يلزم نحو الفرق الرياضية، ومتطلبات تجهيز اللاعبين، والاطمئنان على سلامتهم لخوض غمار المسابقات الرياضية، ومواصلة المشوار، وإمتاع الجماهير.

يذكر أن المستشفى السعودي الألماني بالرياض يولي احتياجات النشاط الرياضي اهتماماً كبيراً، وأنشأ لهذا الهدف مركز جراحة إصابات الملاعب والتأهيل الطبي (الرباط الصليبي الأمامي والخلفي والغضروف الهلالي وإصابات الكتف الرياضية، مثل إصابة أوتار الكتف وخلع الكتف المتكرر وإصابات القدم والكاحل)، واستقطب الكفاءات الطبية والفنية على أعلى مستوى وأحدث الأجهزة الطبية التي جعلت التشخيص والعلاج في أرقى مستوياته وفقاً للمعايير الطبية العالمية، وهو ما أكسب مركز العظام ثقة كبيرة لدى الأوساط الرياضية، وخلق فرص العلاج فيها بدلاً من السفر للخارج، وتوفير المال والوقت والجهد.

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