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النصر يفرط في فرصة تأكيد العبور.. ويسقط بثنائية الوحدات

في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

خسر النصر مباراته أمام نظيره الوحدات الأردني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وحقق الوحدات الأردني فوزًا على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف. وجاء هدفا الوحدات عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول والدقيقة الـ72 من زمن الشوط الثاني، وهدف النصر الوحيد عن طريق ركلة جزاء، سجلها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة 4+90.

وبتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الخامسة: في صدارة المجموعة نادي السد بـ10 نقاط، والنصر السعودي ثانيًا بـ8 نقاط، وفولاد بـ 5 نقاط، والوحدات الأردني بـ4 نقاط.

النصر دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يفرط في فرصة تأكيد العبور.. ويسقط بثنائية الوحدات
سبق

خسر النصر مباراته أمام نظيره الوحدات الأردني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وحقق الوحدات الأردني فوزًا على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف. وجاء هدفا الوحدات عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول والدقيقة الـ72 من زمن الشوط الثاني، وهدف النصر الوحيد عن طريق ركلة جزاء، سجلها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة 4+90.

وبتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الخامسة: في صدارة المجموعة نادي السد بـ10 نقاط، والنصر السعودي ثانيًا بـ8 نقاط، وفولاد بـ 5 نقاط، والوحدات الأردني بـ4 نقاط.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:25 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
12:47 AM

النصر يفرط في فرصة تأكيد العبور.. ويسقط بثنائية الوحدات

في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,765

خسر النصر مباراته أمام نظيره الوحدات الأردني بنتيجة 2-1 مساء اليوم الاثنين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" بالرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

وحقق الوحدات الأردني فوزًا على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف. وجاء هدفا الوحدات عند الدقيقة الـ44 من زمن الشوط الأول والدقيقة الـ72 من زمن الشوط الثاني، وهدف النصر الوحيد عن طريق ركلة جزاء، سجلها اللاعب عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة 4+90.

وبتلك النتيجة أصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الخامسة: في صدارة المجموعة نادي السد بـ10 نقاط، والنصر السعودي ثانيًا بـ8 نقاط، وفولاد بـ 5 نقاط، والوحدات الأردني بـ4 نقاط.

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