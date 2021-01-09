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"الصحة": تسجيل 110 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 174 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. تسجيل 2007 إصابات جديدة و40 وفاة و1617 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 499517 حالة، منها 33474 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 1617 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 455445 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10598 حالة وفاة.

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كورونا في باكستان.. تسجيل 2007 إصابات جديدة و40 وفاة و1617 حالة شفاء
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 499517 حالة، منها 33474 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 1617 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 455445 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10598 حالة وفاة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
04:21 PM

كورونا في باكستان.. تسجيل 2007 إصابات جديدة و40 وفاة و1617 حالة شفاء

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 499517 حالة، منها 33474 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه تم تسجيل 1617 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 455445 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 40 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10598 حالة وفاة.

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