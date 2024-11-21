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الطائف.. بلاغ معلم للأمن: وكيل المدرسة أغلق الأبواب عليَّ وغادر.. والشرطة تباشر

بينهما خلافات سابقة ومتحدث التعليم لـ"سبق": القضية سُلمت لجهة الاختصاص

تفاجأت عمليات الأمن ببلاغٍ يردهم من أحد المُعلمين يُفيد فيه أنه بداخل المدرسة الابتدائية التي ينتسب لها داخل الطائف وبرفقته زميله "كاتب" لا يستطيعان الخروج، مُدعياً أنه في تمام الساعة 2،50 بعد ظهر اليوم الخميس، أغلق عليهما "وكيل المدرسة" وغادر.

وبعد ورود البلاغ، باشرت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً في دوريات الأمن، الحالة، حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، لـ"سبق" صحة الواقعة، وقال: "القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها".

وحسب مصادر "سبق"، فإنَ خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.

وزارة التعليم تعليم الطائف الجهات الأمنية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. بلاغ معلم للأمن: وكيل المدرسة أغلق الأبواب عليَّ وغادر.. والشرطة تباشر
سبق

تفاجأت عمليات الأمن ببلاغٍ يردهم من أحد المُعلمين يُفيد فيه أنه بداخل المدرسة الابتدائية التي ينتسب لها داخل الطائف وبرفقته زميله "كاتب" لا يستطيعان الخروج، مُدعياً أنه في تمام الساعة 2،50 بعد ظهر اليوم الخميس، أغلق عليهما "وكيل المدرسة" وغادر.

وبعد ورود البلاغ، باشرت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً في دوريات الأمن، الحالة، حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، لـ"سبق" صحة الواقعة، وقال: "القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها".

وحسب مصادر "سبق"، فإنَ خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
10:46 PM

الطائف.. بلاغ معلم للأمن: وكيل المدرسة أغلق الأبواب عليَّ وغادر.. والشرطة تباشر

بينهما خلافات سابقة ومتحدث التعليم لـ"سبق": القضية سُلمت لجهة الاختصاص

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فهد العتيبي - الطائف
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تفاجأت عمليات الأمن ببلاغٍ يردهم من أحد المُعلمين يُفيد فيه أنه بداخل المدرسة الابتدائية التي ينتسب لها داخل الطائف وبرفقته زميله "كاتب" لا يستطيعان الخروج، مُدعياً أنه في تمام الساعة 2،50 بعد ظهر اليوم الخميس، أغلق عليهما "وكيل المدرسة" وغادر.

وبعد ورود البلاغ، باشرت الجهات الأمنية بالطائف، ممثلةً في دوريات الأمن، الحالة، حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، لـ"سبق" صحة الواقعة، وقال: "القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها".

وحسب مصادر "سبق"، فإنَ خلافات نشأت بين المُعلم وإدارة المدرسة، ويتم متابعتها والنظر فيها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.

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