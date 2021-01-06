كورونا في 4 دول.. البرازيل تسجل 1171 وفاة و1065حالة بالمكسيك

840 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و32 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 56 ألفًا و648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب بيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن، سبعة ملايين و 810 آلاف و400 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 197 ألفًا و732، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء: إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1065 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و466490 إصابة و128822 وفاة.

وتوضح الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 65,818 إصابة.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة الكوري تسجيل 20 وفاة إضافية جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1,027 وفاة.

الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، أنها سجلت 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وقالت اللجنة في بيان إن تسع إصابات لوافدين من الخارج، مضيفة أنه بذلك وصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 87215؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.