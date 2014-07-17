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رسميًا ..هارون  كمارا اتحاديًا لخمسة مواسم

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مساء أمس عن التوقيع مع مهاجم نادي القادسية هارون كمارا بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد منافسة مع نادي الهلال.
وأكدت مصادر أن عرض الاتحاد للصفقة التي وصفها الرياضيون بالأفضل محليًا، فاق عرض نادي الهلال بمليون ريال مع مزايا إضافية للاعب عبارة عن ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى فيلا سكنية وسيارة من نوع فاخر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسميًا ..هارون  كمارا اتحاديًا لخمسة مواسم
سبق

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مساء أمس عن التوقيع مع مهاجم نادي القادسية هارون كمارا بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد منافسة مع نادي الهلال.
وأكدت مصادر أن عرض الاتحاد للصفقة التي وصفها الرياضيون بالأفضل محليًا، فاق عرض نادي الهلال بمليون ريال مع مزايا إضافية للاعب عبارة عن ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى فيلا سكنية وسيارة من نوع فاخر.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
01:05 AM

رسميًا ..هارون  كمارا اتحاديًا لخمسة مواسم

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عبدالعزيز السلمي - الرياض
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1,614

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مساء أمس عن التوقيع مع مهاجم نادي القادسية هارون كمارا بعقد يمتد لخمسة مواسم بعد منافسة مع نادي الهلال.
وأكدت مصادر أن عرض الاتحاد للصفقة التي وصفها الرياضيون بالأفضل محليًا، فاق عرض نادي الهلال بمليون ريال مع مزايا إضافية للاعب عبارة عن ثلاثة ملايين ريال بالإضافة إلى فيلا سكنية وسيارة من نوع فاخر.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,084
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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32,929
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,029
31.1 مليار ..

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