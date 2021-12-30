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أعلى حصيلة منذ بداية الوباء.. العالم يسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة

284.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات 9 مليارات

كشفت آخر إحصائيات كورونا أن دول العالم سجّلت في آخر 24 ساعة أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء بأكثر من مليون إصابة خلال 24 ساعة.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 284.5 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 284 مليونًا و517 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و421 ألف وفاة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و71 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى حصيلة منذ بداية الوباء.. العالم يسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة
سبق

كشفت آخر إحصائيات كورونا أن دول العالم سجّلت في آخر 24 ساعة أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء بأكثر من مليون إصابة خلال 24 ساعة.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 284.5 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 284 مليونًا و517 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و421 ألف وفاة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و71 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
03:15 PM
اخر تعديل
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:57 AM

أعلى حصيلة منذ بداية الوباء.. العالم يسجل أكثر من مليون إصابة بكورونا في 24 ساعة

284.5 مليون إصابة حتى صباح اليوم بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات 9 مليارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,327

كشفت آخر إحصائيات كورونا أن دول العالم سجّلت في آخر 24 ساعة أعلى حصيلة يومية منذ بداية الوباء بأكثر من مليون إصابة خلال 24 ساعة.

وكانت قد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 284.5 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 284 مليونًا و517 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و421 ألف وفاة.

ووفق "الألمانية"، أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 9 مليارات و71 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,063
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,099
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,541

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