فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع

لحملة الثانوية العامة.. ومعرفة الشروط عبر بوابة القبول

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.

وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx