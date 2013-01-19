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فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع

لحملة الثانوية العامة.. ومعرفة الشروط عبر بوابة القبول

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.

وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع
سبق

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.

وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
01:35 PM

فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع

لحملة الثانوية العامة.. ومعرفة الشروط عبر بوابة القبول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
30,013

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.

وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

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