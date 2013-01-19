فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع
لحملة الثانوية العامة.. ومعرفة الشروط عبر بوابة القبول
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.
وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx
فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-01-17
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.
وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx
17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
01:35 PM
فتح التقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن بوزارة الدفاع
لحملة الثانوية العامة.. ومعرفة الشروط عبر بوابة القبول
أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح بوابة القبول للتقديم على رتبة "جندي" في قوة الأمن والحماية الخاصة بوزارة الدفاع، لحملة الثانوية العامة.
وذكرت الوزارة أنه يجب على الراغبين في التقديم؛ زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول: https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx