الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.