النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
08:29 AM

الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه

جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
7
5,201

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله اعتداء مجموعة أشخاص على آخر بالضرب وسرقة هاتفه؛ فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويات المعتدين والقبض عليهم، وهم مواطن و(4) مقيمين من الجنسية السورية، جميعهم في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,055
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,445
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة