أوهما صاحبها بتجربتها قبل شرائها.. شرطة الرياض تطيح بمواطن ومقيمة سرقا "رنج روفر"

كان قد نفّذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بالعاصمة.. أُحيلا للنيابة العامة

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن ومقيمة تورّطا في سرقة مركبة من طراز "رنج روفر" من مواطن آخر بعد أن أوهماه بأنهما سيجرّبانها قبل شرائها.

تفصيلاً، صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة تمكّنت من تحديد هوية رجل وامرأة والقبض عليهما بعد سرقتهما مركبة مواطن، وهما مواطن ومقيمة من الجنسية الفلسطينية، وتمّت استعادة المركبة، فيما أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنهما سرقا المركبة بعد إيهام مالكها برغبتهما في تجربتها قبل إتمام عملية الشراء، كما نفّذا حادثة سرقة أجهزة وهواتف من أحد المحال التجارية بمدينة الرياض، وتمّ توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.