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"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

وزير الصحة يعلن عن تراجع الوفيات إلى 2.2 %

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم عن ارتفاع نسبة تعافي مرضى "كورونا" إلى 87%، فيما سجلت الوفيات نسبة 2.2 %.

وأرجع الوزير العراقي ارتفاع نسبة التعافي وتراجع أعداد الوَفَيَات إلى الإجراءات التي اتبعتها وزارته مؤخرًا ,ومنها تحسين البنى الطبية التحتية، وتوفير الأدوية اللازمة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي.

وزير الصحة العراقي حسن التميمي

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ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %
سبق

أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم عن ارتفاع نسبة تعافي مرضى "كورونا" إلى 87%، فيما سجلت الوفيات نسبة 2.2 %.

وأرجع الوزير العراقي ارتفاع نسبة التعافي وتراجع أعداد الوَفَيَات إلى الإجراءات التي اتبعتها وزارته مؤخرًا ,ومنها تحسين البنى الطبية التحتية، وتوفير الأدوية اللازمة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
04:29 PM

ارتفاع تعافي مرضى "كورونا" في العراق إلى 87 %

وزير الصحة يعلن عن تراجع الوفيات إلى 2.2 %

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي اليوم عن ارتفاع نسبة تعافي مرضى "كورونا" إلى 87%، فيما سجلت الوفيات نسبة 2.2 %.

وأرجع الوزير العراقي ارتفاع نسبة التعافي وتراجع أعداد الوَفَيَات إلى الإجراءات التي اتبعتها وزارته مؤخرًا ,ومنها تحسين البنى الطبية التحتية، وتوفير الأدوية اللازمة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة، وتوفير أجهزة التنفس الاصطناعي.

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