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بيع مخدرات وحيازة سلاح.. جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل بمروّج سعودي

من بيان الداخلية: قُبِض عليه عند قيامه ببيع كمية من الحبوب المحظورة

نفّذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- بمحافظة جدة كان قد قُبض عليه عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مروّج مخدرات بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، أن يُقتلوا أو يُصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي -سعودي الجنسية- عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس 10/ 3/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

وزارة الداخلية القتل تعزيرًا جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيع مخدرات وحيازة سلاح.. جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل بمروّج سعودي
سبق

نفّذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- بمحافظة جدة كان قد قُبض عليه عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مروّج مخدرات بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، أن يُقتلوا أو يُصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي -سعودي الجنسية- عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس 10/ 3/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
01:12 PM

بيع مخدرات وحيازة سلاح.. جدة تشهد تنفيذ حُكم القتل بمروّج سعودي

من بيان الداخلية: قُبِض عليه عند قيامه ببيع كمية من الحبوب المحظورة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل تعزيرًا في جان -سعودي الجنسية- بمحافظة جدة كان قد قُبض عليه عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مروّج مخدرات بمحافظة جدة، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، أن يُقتلوا أو يُصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

بفضل من الله، تم القبض على/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي -سعودي الجنسية- عند قيامه بترويج وبيع كمية من الحبوب المحظورة، وحيازة سلاح ناري وطلقتين حيتين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ عبدالله بن دخيل الله بن فريح العنزي اليوم الخميس 10/ 3/ 1441هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها؛ مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل من يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".

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