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"محافظ الليث" يتابع حملة رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية

بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي

تابع محافظ الليث عمران الزهراني صباح اليوم الثلاثاء، أعمال حملة (رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية)، والتي تم تفعيلها بناء على توجيه أمين محافظة جدة، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي، والتي انطلقت بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

وشملت الحملة بلديات محور الوسط متمثلة في بلديات: محافظة الليث، ومحافظة أضم، وبلدية مركز غميقة، وبلدية مركز الشواق. وقد رافق محافظ الليث في جولته اليوم كل رؤساء البلديات المشمولة في الحملة.

واشتملت خطة العمل في تلك الحملة على المحاور الرئيسية في المدينة والقرى والهجر، والمداخل الرئيسية للمحافظة ومراكزها، والمساحات العامة داخل الأحياء، بالإضافة إلى الواجهات البحرية في المدن الساحلية، والمنتزهات البرية والأودية التي يرتادها السكان، وبعض المواقع الأخرى التي يحددها رئيس البلدية أو الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، وقد تم وضع آلية معينة للتخلص من الدمارات والمخلفات من خلال استغلال الردميات والتربة النظيفة في ردم الحفر والمستنقعات والأماكن المنخفضة في المحافظة، أما بالنسبة لبقية المواد فيتم رميها بالمرمى الرئيسي للبلدية.

جدير بالذكر أنه بدأ تنفيذها من خلال بلدية محافظة الليث وبدعم ومساندة من بلديات محافظة أضم، ومركز غميقة، ومركز الشواق، على مستوى العمالة والمعدات، والبالغ عددها ٢٦ معدة؛ فيما سيتم تفعيل الحملة على مستوى البلديات الأخرى تباعًا.

محافظة الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"محافظ الليث" يتابع حملة رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية
سبق

تابع محافظ الليث عمران الزهراني صباح اليوم الثلاثاء، أعمال حملة (رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية)، والتي تم تفعيلها بناء على توجيه أمين محافظة جدة، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي، والتي انطلقت بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

وشملت الحملة بلديات محور الوسط متمثلة في بلديات: محافظة الليث، ومحافظة أضم، وبلدية مركز غميقة، وبلدية مركز الشواق. وقد رافق محافظ الليث في جولته اليوم كل رؤساء البلديات المشمولة في الحملة.

واشتملت خطة العمل في تلك الحملة على المحاور الرئيسية في المدينة والقرى والهجر، والمداخل الرئيسية للمحافظة ومراكزها، والمساحات العامة داخل الأحياء، بالإضافة إلى الواجهات البحرية في المدن الساحلية، والمنتزهات البرية والأودية التي يرتادها السكان، وبعض المواقع الأخرى التي يحددها رئيس البلدية أو الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، وقد تم وضع آلية معينة للتخلص من الدمارات والمخلفات من خلال استغلال الردميات والتربة النظيفة في ردم الحفر والمستنقعات والأماكن المنخفضة في المحافظة، أما بالنسبة لبقية المواد فيتم رميها بالمرمى الرئيسي للبلدية.

جدير بالذكر أنه بدأ تنفيذها من خلال بلدية محافظة الليث وبدعم ومساندة من بلديات محافظة أضم، ومركز غميقة، ومركز الشواق، على مستوى العمالة والمعدات، والبالغ عددها ٢٦ معدة؛ فيما سيتم تفعيل الحملة على مستوى البلديات الأخرى تباعًا.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:51 PM

"محافظ الليث" يتابع حملة رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية

بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي

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عوض الفهمي - الليث
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1,018

تابع محافظ الليث عمران الزهراني صباح اليوم الثلاثاء، أعمال حملة (رفع الدمارات ومخلفات الأنقاض والأشجار العشوائية)، والتي تم تفعيلها بناء على توجيه أمين محافظة جدة، وتهدف إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي، والتي انطلقت بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

وشملت الحملة بلديات محور الوسط متمثلة في بلديات: محافظة الليث، ومحافظة أضم، وبلدية مركز غميقة، وبلدية مركز الشواق. وقد رافق محافظ الليث في جولته اليوم كل رؤساء البلديات المشمولة في الحملة.

واشتملت خطة العمل في تلك الحملة على المحاور الرئيسية في المدينة والقرى والهجر، والمداخل الرئيسية للمحافظة ومراكزها، والمساحات العامة داخل الأحياء، بالإضافة إلى الواجهات البحرية في المدن الساحلية، والمنتزهات البرية والأودية التي يرتادها السكان، وبعض المواقع الأخرى التي يحددها رئيس البلدية أو الجهات ذات العلاقة بالمحافظة، وقد تم وضع آلية معينة للتخلص من الدمارات والمخلفات من خلال استغلال الردميات والتربة النظيفة في ردم الحفر والمستنقعات والأماكن المنخفضة في المحافظة، أما بالنسبة لبقية المواد فيتم رميها بالمرمى الرئيسي للبلدية.

جدير بالذكر أنه بدأ تنفيذها من خلال بلدية محافظة الليث وبدعم ومساندة من بلديات محافظة أضم، ومركز غميقة، ومركز الشواق، على مستوى العمالة والمعدات، والبالغ عددها ٢٦ معدة؛ فيما سيتم تفعيل الحملة على مستوى البلديات الأخرى تباعًا.

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