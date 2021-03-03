تمهيدًا لتعديل مرتقب.. وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالتهم

التغيير الأول لتشكيلة "الخصاونة"

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالتهم، اليوم (الأربعاء)، تمهيداً لتعديل وزاري مرتقب الأسبوع المقبل، بحسب ما ذكرت قناة "المملكة" التلفزيونية الأردنية.

وبيّنت القناة أن هذا التعديل يعد الأول لحكومة بشر الخصاونة، بعد أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتشكيل الحكومة، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.