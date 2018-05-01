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"طيران أديل" يطلق خدمة دفع قيمة الحجوزات عبر نظام "سداد"

تسمح بالاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة

أطلق "طيران أديل"، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، خدمة نظام "سداد" للمدفوعات، والتي تتيح لجميع العملاء في المملكة دفع قيمة حجوزات السفر لكافة رحلات الشركة والمنتجات الإضافية آلياً وبطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة للبطاقات الائتمانية أو النقد.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن خطط الشركة التوسعية في مجال الخدمات الإلكترونية, وسعيها لتبني مفهوم جديد للسفر يعتمد على البساطة والسهولة بهدف تعزيز تجربة سفر العملاء وتسهيل الإجراءات والارتقاء بها.

وأصبح بإمكان عملاء "طيران أديل" داخل المملكة اعتباراً من اليوم، إجراء حجوزات سفرهم للرحلات المختارة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد إقلاعها عبر موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، والاتصال الهاتفي بمركز خدمات المسافرين، ثم الدفع مباشرة وببساطة من خلال حساباتهم البنكية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، أو بواسطة أحد فروع البنك، وذلك خلال ساعتين باستخدام الكود الخاص بطيران أديل رقم "181" في جميع القنوات البنكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"طيران أديل" كون كورفياتيس: توفير خيار إضافي للدفع الإلكتروني عبر نظام "سداد", يأتي استجابةً لرغبة شريحة عريضة من عملائنا الكرام، فمعظم مسافرينا خلال الفترة الماضية يقومون بشراء رحلاتهم الجوية من خلال مبيعات بطاقات الائتمان، ومع إضافة خدمة سداد سيفتح ذلك أمامنا فرصاً أخرى لكسب عملاء جدد يفضلون شراء ودفع قيمة الحجوزات عبر نظام سداد الأكثر انتشاراً الذي يتميز بأنه آمن وموثوق وسهل وميسر.

وأضاف: مع إضافة خدمة الدفع بنظام سداد يستطيع الآن جميع العملاء داخل المملكة الاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة عبر شبكتنا المتنامية، حيث يوفر "طيران أديل" 38 رحلة يومياً تربط بين جدة والرياض والدمام والقصيم وجازان وأبها، وقريباً تبوك التي من المقرر تدشينها يوم الخميس المقبل.

وأردف: ستواصل الشركة توسيع أعمالها لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار جذابة داخل المملكة.

يذكر أن إطلاق خدمة نظام "سداد" كخدمة إلكترونية جديدة لـ"طيران أديل" تعتبر أحد الحلول الإضافية لـلعملاء, إلى جانب الخدمات العديدة الأخرى التي يوفرها الموقع الإلكتروني المتطور للشركة على شبكة الإنترنت (www.flyadeal.com) وخدمات تطبيق الهواتف الذكية الموجود تحت اسم (flyadeal) ضمن متجري التطبيقات "أبل ستور" و"جوجل بلاي، الذي يشهد قبولاً واسعاً.

وتشمل الخدمات كذلك مركز خدمات التواصل مع المسافرين على الهاتف رقم "90000212"، إلى جانب خدمات مكتبي المبيعات الميداني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة "الصالة الجنوبية" ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في الصالة رقم "5".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طيران أديل" يطلق خدمة دفع قيمة الحجوزات عبر نظام "سداد"
سبق

أطلق "طيران أديل"، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، خدمة نظام "سداد" للمدفوعات، والتي تتيح لجميع العملاء في المملكة دفع قيمة حجوزات السفر لكافة رحلات الشركة والمنتجات الإضافية آلياً وبطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة للبطاقات الائتمانية أو النقد.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن خطط الشركة التوسعية في مجال الخدمات الإلكترونية, وسعيها لتبني مفهوم جديد للسفر يعتمد على البساطة والسهولة بهدف تعزيز تجربة سفر العملاء وتسهيل الإجراءات والارتقاء بها.

وأصبح بإمكان عملاء "طيران أديل" داخل المملكة اعتباراً من اليوم، إجراء حجوزات سفرهم للرحلات المختارة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد إقلاعها عبر موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، والاتصال الهاتفي بمركز خدمات المسافرين، ثم الدفع مباشرة وببساطة من خلال حساباتهم البنكية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، أو بواسطة أحد فروع البنك، وذلك خلال ساعتين باستخدام الكود الخاص بطيران أديل رقم "181" في جميع القنوات البنكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"طيران أديل" كون كورفياتيس: توفير خيار إضافي للدفع الإلكتروني عبر نظام "سداد", يأتي استجابةً لرغبة شريحة عريضة من عملائنا الكرام، فمعظم مسافرينا خلال الفترة الماضية يقومون بشراء رحلاتهم الجوية من خلال مبيعات بطاقات الائتمان، ومع إضافة خدمة سداد سيفتح ذلك أمامنا فرصاً أخرى لكسب عملاء جدد يفضلون شراء ودفع قيمة الحجوزات عبر نظام سداد الأكثر انتشاراً الذي يتميز بأنه آمن وموثوق وسهل وميسر.

وأضاف: مع إضافة خدمة الدفع بنظام سداد يستطيع الآن جميع العملاء داخل المملكة الاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة عبر شبكتنا المتنامية، حيث يوفر "طيران أديل" 38 رحلة يومياً تربط بين جدة والرياض والدمام والقصيم وجازان وأبها، وقريباً تبوك التي من المقرر تدشينها يوم الخميس المقبل.

وأردف: ستواصل الشركة توسيع أعمالها لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار جذابة داخل المملكة.

يذكر أن إطلاق خدمة نظام "سداد" كخدمة إلكترونية جديدة لـ"طيران أديل" تعتبر أحد الحلول الإضافية لـلعملاء, إلى جانب الخدمات العديدة الأخرى التي يوفرها الموقع الإلكتروني المتطور للشركة على شبكة الإنترنت (www.flyadeal.com) وخدمات تطبيق الهواتف الذكية الموجود تحت اسم (flyadeal) ضمن متجري التطبيقات "أبل ستور" و"جوجل بلاي، الذي يشهد قبولاً واسعاً.

وتشمل الخدمات كذلك مركز خدمات التواصل مع المسافرين على الهاتف رقم "90000212"، إلى جانب خدمات مكتبي المبيعات الميداني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة "الصالة الجنوبية" ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في الصالة رقم "5".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:16 PM

"طيران أديل" يطلق خدمة دفع قيمة الحجوزات عبر نظام "سداد"

تسمح بالاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أطلق "طيران أديل"، أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة، خدمة نظام "سداد" للمدفوعات، والتي تتيح لجميع العملاء في المملكة دفع قيمة حجوزات السفر لكافة رحلات الشركة والمنتجات الإضافية آلياً وبطريقة سهلة ومريحة دون الحاجة للبطاقات الائتمانية أو النقد.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن خطط الشركة التوسعية في مجال الخدمات الإلكترونية, وسعيها لتبني مفهوم جديد للسفر يعتمد على البساطة والسهولة بهدف تعزيز تجربة سفر العملاء وتسهيل الإجراءات والارتقاء بها.

وأصبح بإمكان عملاء "طيران أديل" داخل المملكة اعتباراً من اليوم، إجراء حجوزات سفرهم للرحلات المختارة قبل 48 ساعة على الأقل من موعد إقلاعها عبر موقع الشركة الإلكتروني، وتطبيق الهواتف الذكية، والاتصال الهاتفي بمركز خدمات المسافرين، ثم الدفع مباشرة وببساطة من خلال حساباتهم البنكية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية الهاتفية، وأجهزة الصراف الآلي، أو بواسطة أحد فروع البنك، وذلك خلال ساعتين باستخدام الكود الخاص بطيران أديل رقم "181" في جميع القنوات البنكية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"طيران أديل" كون كورفياتيس: توفير خيار إضافي للدفع الإلكتروني عبر نظام "سداد", يأتي استجابةً لرغبة شريحة عريضة من عملائنا الكرام، فمعظم مسافرينا خلال الفترة الماضية يقومون بشراء رحلاتهم الجوية من خلال مبيعات بطاقات الائتمان، ومع إضافة خدمة سداد سيفتح ذلك أمامنا فرصاً أخرى لكسب عملاء جدد يفضلون شراء ودفع قيمة الحجوزات عبر نظام سداد الأكثر انتشاراً الذي يتميز بأنه آمن وموثوق وسهل وميسر.

وأضاف: مع إضافة خدمة الدفع بنظام سداد يستطيع الآن جميع العملاء داخل المملكة الاستفادة من عروض السفر والأسعار المخفضة لأي وجهة عبر شبكتنا المتنامية، حيث يوفر "طيران أديل" 38 رحلة يومياً تربط بين جدة والرياض والدمام والقصيم وجازان وأبها، وقريباً تبوك التي من المقرر تدشينها يوم الخميس المقبل.

وأردف: ستواصل الشركة توسيع أعمالها لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي بأسعار جذابة داخل المملكة.

يذكر أن إطلاق خدمة نظام "سداد" كخدمة إلكترونية جديدة لـ"طيران أديل" تعتبر أحد الحلول الإضافية لـلعملاء, إلى جانب الخدمات العديدة الأخرى التي يوفرها الموقع الإلكتروني المتطور للشركة على شبكة الإنترنت (www.flyadeal.com) وخدمات تطبيق الهواتف الذكية الموجود تحت اسم (flyadeal) ضمن متجري التطبيقات "أبل ستور" و"جوجل بلاي، الذي يشهد قبولاً واسعاً.

وتشمل الخدمات كذلك مركز خدمات التواصل مع المسافرين على الهاتف رقم "90000212"، إلى جانب خدمات مكتبي المبيعات الميداني في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة "الصالة الجنوبية" ومطار الملك خالد الدولي بالرياض في الصالة رقم "5".

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