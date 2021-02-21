النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "ترامب" يلقي خطابًا نهاية فبراير

يتحدث عن سياسات خلفه ومستقبل الحزب الجمهوري

يُلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نهاية الأسبوع المقبل، أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض، وسط التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يثقلها انقسام الحزب الجمهوري إثر تصويت بعض أعضائه لمصلحة عزل ترامب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأوضح مقربون من "ترامب" أنه سيتحدث من مقره في أورلاندو بولاية فلوريدا، عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة"، وعن الهجرة و"السياسات الكارثية" لخلفه الرئيس جو بايدن في هذا الملف.

وأَضافوا أن الخطاب المتوقع في 28 فبراير، يأتي في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.

وعادة يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن "ترامب" يبدو مختلفاً، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بها"بايدن" مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

واستغل "ترامب" وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو عبر الاتصال بشبكة "فوكس نيوز" الإعلامية لتكرار ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 نوفمبر، وقال: "أعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة. أعتقد أننا فزنا بشكل كبير".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "ترامب" يلقي خطابًا نهاية فبراير
سبق

يُلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نهاية الأسبوع المقبل، أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض، وسط التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يثقلها انقسام الحزب الجمهوري إثر تصويت بعض أعضائه لمصلحة عزل ترامب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأوضح مقربون من "ترامب" أنه سيتحدث من مقره في أورلاندو بولاية فلوريدا، عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة"، وعن الهجرة و"السياسات الكارثية" لخلفه الرئيس جو بايدن في هذا الملف.

وأَضافوا أن الخطاب المتوقع في 28 فبراير، يأتي في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.

وعادة يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن "ترامب" يبدو مختلفاً، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بها"بايدن" مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

واستغل "ترامب" وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو عبر الاتصال بشبكة "فوكس نيوز" الإعلامية لتكرار ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 نوفمبر، وقال: "أعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة. أعتقد أننا فزنا بشكل كبير".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
02:41 PM

كيف سيتعامل معه "بايدن"؟.. "ترامب" يلقي خطابًا نهاية فبراير

يتحدث عن سياسات خلفه ومستقبل الحزب الجمهوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,809

يُلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نهاية الأسبوع المقبل، أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض، وسط التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، يثقلها انقسام الحزب الجمهوري إثر تصويت بعض أعضائه لمصلحة عزل ترامب، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الأحد).

وأوضح مقربون من "ترامب" أنه سيتحدث من مقره في أورلاندو بولاية فلوريدا، عن "مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة"، وعن الهجرة و"السياسات الكارثية" لخلفه الرئيس جو بايدن في هذا الملف.

وأَضافوا أن الخطاب المتوقع في 28 فبراير، يأتي في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأمريكيين.

وعادة يتوارى الرؤساء السابقون عن الأنظار، لكن "ترامب" يبدو مختلفاً، وهو ما يثير علامة استفهام عن الطريقة التي سيتعامل بها"بايدن" مع احتمالات وجود رئيس سابق ذي نزعة انتقامية.

واستغل "ترامب" وفاة الإعلامي اليميني راش ليمبو عبر الاتصال بشبكة "فوكس نيوز" الإعلامية لتكرار ادعائه بأنه حُرم من النصر في انتخابات 3 نوفمبر، وقال: "أعتقد راش أننا فزنا وكذلك أنا بالمناسبة. أعتقد أننا فزنا بشكل كبير".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,319
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,667
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,693

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة