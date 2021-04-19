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بعد تسجيل 970 حالة.. "الصحة": ندعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

طالبت الجميع بالتسجيل في "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (970) حالة مؤكدة وتعافي (896) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9508) حالات منها (1087) حالة حرجة.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي)؛ للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6834) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (56583) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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بعد تسجيل 970 حالة.. "الصحة": ندعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا
سبق

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (970) حالة مؤكدة وتعافي (896) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9508) حالات منها (1087) حالة حرجة.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي)؛ للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6834) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (56583) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
06:48 PM

بعد تسجيل 970 حالة.. "الصحة": ندعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

طالبت الجميع بالتسجيل في "صحتي" للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
539

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (970) حالة مؤكدة وتعافي (896) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9508) حالات منها (1087) حالة حرجة.

ودعت الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي)؛ للحصول على لقاح (كورونا)، حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (405940) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (389598) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6834) حالة "يرحمهم الله جميعًا"، كما تم إجراء (56583) فحصًا مخبريًّا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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