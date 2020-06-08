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"جوازات الرياض": استقبال المراجعين يكون بموعد مسبّق

تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن جوازات الرياض تستقبل كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"، وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المقر .

وقال "الهباس": المواعيد تكون لمن لم يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند المراجعة لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عن بُعد عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة.

وأوضح أن حجز الموعد يكون عن طريق الموقع وتطبيق "أبشر" وتسجيل بيانات الوافد المستفيد من الخدمة اختيار جوازات المنطقة المطلوبة، واختيار نوع الخدمة المطلوبة . وتحديد وقت المراجعة .

وأضاف: يمكن تقديم الخدمة للمستفيدين أيضًا من خلال خدمة "الرسائل والطلبات"، على المنصة الإلكترونية "أبشر" دون الحاجة لمراجعة جوازات المنطقة من خلال القيام بالخطوات التالية الدخول إلى حسابه في "أبشر" عبر الموقع الإلكتروني "المتصفح"، ومن ثم اختيار أيقونة "خدماتي" الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، واختيار قطاع المديرية العامة للجوازات، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

جوازات منطقة الرياض أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جوازات الرياض": استقبال المراجعين يكون بموعد مسبّق
سبق

أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن جوازات الرياض تستقبل كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"، وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المقر .

وقال "الهباس": المواعيد تكون لمن لم يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند المراجعة لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عن بُعد عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة.

وأوضح أن حجز الموعد يكون عن طريق الموقع وتطبيق "أبشر" وتسجيل بيانات الوافد المستفيد من الخدمة اختيار جوازات المنطقة المطلوبة، واختيار نوع الخدمة المطلوبة . وتحديد وقت المراجعة .

وأضاف: يمكن تقديم الخدمة للمستفيدين أيضًا من خلال خدمة "الرسائل والطلبات"، على المنصة الإلكترونية "أبشر" دون الحاجة لمراجعة جوازات المنطقة من خلال القيام بالخطوات التالية الدخول إلى حسابه في "أبشر" عبر الموقع الإلكتروني "المتصفح"، ومن ثم اختيار أيقونة "خدماتي" الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، واختيار قطاع المديرية العامة للجوازات، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
02:57 PM

"جوازات الرياض": استقبال المراجعين يكون بموعد مسبّق

تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مدير جوازات منطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس أن جوازات الرياض تستقبل كل من حصل على حجز موعد مسبق عبر خدمة المواعيد الإلكترونية المتوفرة في منصة "أبشر"، وذلك تماشياً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات المعنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، لضمان تحقيق التباعد الجسدي داخل المقر .

وقال "الهباس": المواعيد تكون لمن لم يتمكن من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية عند المراجعة لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عن بُعد عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة.

وأوضح أن حجز الموعد يكون عن طريق الموقع وتطبيق "أبشر" وتسجيل بيانات الوافد المستفيد من الخدمة اختيار جوازات المنطقة المطلوبة، واختيار نوع الخدمة المطلوبة . وتحديد وقت المراجعة .

وأضاف: يمكن تقديم الخدمة للمستفيدين أيضًا من خلال خدمة "الرسائل والطلبات"، على المنصة الإلكترونية "أبشر" دون الحاجة لمراجعة جوازات المنطقة من خلال القيام بالخطوات التالية الدخول إلى حسابه في "أبشر" عبر الموقع الإلكتروني "المتصفح"، ومن ثم اختيار أيقونة "خدماتي" الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، واختيار قطاع المديرية العامة للجوازات، واختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

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