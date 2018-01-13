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"الموجة القطبية" تتخطى جبال السروات إلى جازان وتسجل درجات حرارة نادرة

مواطنون: خروج بعض أجهزة التكييف عن العمل

سجّلت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد، وخاصة في فترات المساء والفجر، حيث لامست الـ16 درجة مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة.

وقال مواطنون إنه من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، غير أن هذا العام كان الأمر مغايراً؛ تزامناً مع موجة البرد التي تتعرض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل.

وفي هذا الصدد، قال الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق": إن المملكة تعرضت منذ الخميس الماضي لمنخفض قطبي صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على شمال المملكة، وتساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتأثر شمال ووسط المملكة بموجة الصقيع، لافتاً إلى أن درجات الحرارة وصلت معها لما دون الصفر.

وأضاف" أن الجبهة الباردة أو المنخفض القطبي أثر على منطقة جازان بالرياح الشمالية الباردة منذ الجمعة الماضية، موضحاً أن درجات الحرارة وصلت لـ16 درجة مئوية في تهامة والسواحل.

وأوضح أن المرتفعات الشرقية من المنطقة سجلت الأقل بـ12 درجة، وقد تصل لـ10، مشيراً إلى أن الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى الثلاثاء، وتعود تدريجياً للارتفاع من يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، قال المختص في الطقس سامي عبيد الحربي: ‏إن حالة الانخفاض التي تتعرض لها منطقة جازان؛ نتيجة ‏تشكّل مرتفع جوي سطحي قوي؛ بسبب الكتلة الباردة الشديدة، ‏مبيناً أنها أدت إلى تراجع منخفض البحر الأحمر الحراري.

‏وأضاف: أن الرياح الباردة الشرقية ‏تجاوزت قمم جبال السروات، والتي يتراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ إلى أكثر من ٢٠٠٠ متر، ‏ونزولها إلى جازان".

المنخفض الجوي انخفاض درجات الحرارة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموجة القطبية" تتخطى جبال السروات إلى جازان وتسجل درجات حرارة نادرة
سبق

سجّلت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد، وخاصة في فترات المساء والفجر، حيث لامست الـ16 درجة مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة.

وقال مواطنون إنه من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، غير أن هذا العام كان الأمر مغايراً؛ تزامناً مع موجة البرد التي تتعرض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل.

وفي هذا الصدد، قال الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق": إن المملكة تعرضت منذ الخميس الماضي لمنخفض قطبي صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على شمال المملكة، وتساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتأثر شمال ووسط المملكة بموجة الصقيع، لافتاً إلى أن درجات الحرارة وصلت معها لما دون الصفر.

وأضاف" أن الجبهة الباردة أو المنخفض القطبي أثر على منطقة جازان بالرياح الشمالية الباردة منذ الجمعة الماضية، موضحاً أن درجات الحرارة وصلت لـ16 درجة مئوية في تهامة والسواحل.

وأوضح أن المرتفعات الشرقية من المنطقة سجلت الأقل بـ12 درجة، وقد تصل لـ10، مشيراً إلى أن الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى الثلاثاء، وتعود تدريجياً للارتفاع من يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، قال المختص في الطقس سامي عبيد الحربي: ‏إن حالة الانخفاض التي تتعرض لها منطقة جازان؛ نتيجة ‏تشكّل مرتفع جوي سطحي قوي؛ بسبب الكتلة الباردة الشديدة، ‏مبيناً أنها أدت إلى تراجع منخفض البحر الأحمر الحراري.

‏وأضاف: أن الرياح الباردة الشرقية ‏تجاوزت قمم جبال السروات، والتي يتراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ إلى أكثر من ٢٠٠٠ متر، ‏ونزولها إلى جازان".

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
07:37 PM

"الموجة القطبية" تتخطى جبال السروات إلى جازان وتسجل درجات حرارة نادرة

مواطنون: خروج بعض أجهزة التكييف عن العمل

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قاسم الخبراني - جازان
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سجّلت منطقة جازان، خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد، وخاصة في فترات المساء والفجر، حيث لامست الـ16 درجة مئوية، متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة.

وقال مواطنون إنه من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، غير أن هذا العام كان الأمر مغايراً؛ تزامناً مع موجة البرد التي تتعرض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل.

وفي هذا الصدد، قال الراصد الجوي والمختص في الطقس علي مشهور لـ"سبق": إن المملكة تعرضت منذ الخميس الماضي لمنخفض قطبي صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على شمال المملكة، وتساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتأثر شمال ووسط المملكة بموجة الصقيع، لافتاً إلى أن درجات الحرارة وصلت معها لما دون الصفر.

وأضاف" أن الجبهة الباردة أو المنخفض القطبي أثر على منطقة جازان بالرياح الشمالية الباردة منذ الجمعة الماضية، موضحاً أن درجات الحرارة وصلت لـ16 درجة مئوية في تهامة والسواحل.

وأوضح أن المرتفعات الشرقية من المنطقة سجلت الأقل بـ12 درجة، وقد تصل لـ10، مشيراً إلى أن الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى الثلاثاء، وتعود تدريجياً للارتفاع من يوم الأربعاء المقبل.

من جهته، قال المختص في الطقس سامي عبيد الحربي: ‏إن حالة الانخفاض التي تتعرض لها منطقة جازان؛ نتيجة ‏تشكّل مرتفع جوي سطحي قوي؛ بسبب الكتلة الباردة الشديدة، ‏مبيناً أنها أدت إلى تراجع منخفض البحر الأحمر الحراري.

‏وأضاف: أن الرياح الباردة الشرقية ‏تجاوزت قمم جبال السروات، والتي يتراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ إلى أكثر من ٢٠٠٠ متر، ‏ونزولها إلى جازان".

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