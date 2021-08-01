النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1084 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1285 خلال الـ24 ساعة الماضية

46 سم تفصل العاصمة السودانية عن منسوب الفيضان

دعوة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الأحد)، بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 مترًا، أقل من نصف متر.

وأضافت اللجنة في بيان أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي

600 مليون متر مكعب، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضحت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وأن معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة هي: الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعًا بمتوسط 25 سم.

ودعت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
46 سم تفصل العاصمة السودانية عن منسوب الفيضان
سبق

أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الأحد)، بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 مترًا، أقل من نصف متر.

وأضافت اللجنة في بيان أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي

600 مليون متر مكعب، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضحت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وأن معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة هي: الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعًا بمتوسط 25 سم.

ودعت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
04:07 PM

46 سم تفصل العاصمة السودانية عن منسوب الفيضان

دعوة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,446

أفادت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الأحد)، بأن مناسيب النيل في الخرطوم سجلت 16.04 متر، ليبقى لمنسوب الفيضان 16.50 مترًا، أقل من نصف متر.

وأضافت اللجنة في بيان أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الأثيوبية بلغ اليوم 573 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يكون الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي

600 مليون متر مكعب، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضحت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 385 مليون متر مكعب، وأن معدل التصرفات خلف السدود بملايين الأمتار المكعبة هي: الروصيرص: 586، سنار: 548، جبل الأولياء: 78، خشم القربة: 385، مروي: 560.

ولفتت اللجنة إلى أن جميع القطاعات ستشهد ارتفاعًا بمتوسط 25 سم.

ودعت المواطنين في كل القطاعات بأخذ كل التحوطات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,316
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,219
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,083

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة