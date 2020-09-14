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مقتل 10 عناصر من ميليشيات إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سورية

تدمير مستودعات ذخيرة وآليات

قتل عشرة مسلحين موالين لإيران غالبيتهم عراقيون، اليوم (الاثنين)، في ضربات شنتها طائرات يُرجح أنها إسرائيلية على شرق سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى محافظة دير الزور، وتسببت في مقتل عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان.

وأضاف أن الغارة أدت إلى تدمير مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، لنفوذ إيراني، عبر ميليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

ميليشيات إيرانية

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مقتل 10 عناصر من ميليشيات إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سورية
سبق

قتل عشرة مسلحين موالين لإيران غالبيتهم عراقيون، اليوم (الاثنين)، في ضربات شنتها طائرات يُرجح أنها إسرائيلية على شرق سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى محافظة دير الزور، وتسببت في مقتل عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان.

وأضاف أن الغارة أدت إلى تدمير مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، لنفوذ إيراني، عبر ميليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:09 PM

مقتل 10 عناصر من ميليشيات إيرانية في غارة إسرائيلية على شرق سورية

تدمير مستودعات ذخيرة وآليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل عشرة مسلحين موالين لإيران غالبيتهم عراقيون، اليوم (الاثنين)، في ضربات شنتها طائرات يُرجح أنها إسرائيلية على شرق سورية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبين مدير المرصد رامي عبدالرحمن، أن الضربات وقعت جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى محافظة دير الزور، وتسببت في مقتل عشرة مقاتلين موالين لإيران، هم ثمانية عراقيين وسوريان.

وأضاف أن الغارة أدت إلى تدمير مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينة البوكمال والميادين، لنفوذ إيراني، عبر ميليشيات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

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