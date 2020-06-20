النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية

"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد

مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى

الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في ضرر العين

حذّر الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الذي من المتوقع أن يحدث يوم غد الأحد، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

وقال "الراجحي": الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية وهي الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين، والضوء يدخل من خلال الحدقة "البؤبؤ" ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ، باستخدام ملايين الخلايا العصبية.

وأضاف: إذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو أسابيع وتقييم درجة الإصابة يعتمد على الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى الشمس ودرجة تأثر الشبكية.

وأردف: المصاب قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.

وأكد "الراجحي" أنه لا يوجد حالياً علاج لاعتلال الشبكية الشمسي وقد تتحسن العين بعد فترة زمنية بشكل جزئي ولكن عادة لا يعود النظر إلى وضعة الطبيعي ويعود حجم تأثر العين على مدى الضرر الذي احدثته الأشعة فوق البنفسجية، مشيرا إلى أنه إذا تأثرت البقعة الصفراء في مركز البصر فقد قد يكون هناك فقدان دائم للبصر.

وشدد على أن النظارات الشمسية والنظر من خلال الجوّال وفتحة كاميرا التصوير للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة أثناء فترة الكسوف قوية جداً ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية.

مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى
سبق

حذّر الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الذي من المتوقع أن يحدث يوم غد الأحد، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

وقال "الراجحي": الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية وهي الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين، والضوء يدخل من خلال الحدقة "البؤبؤ" ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ، باستخدام ملايين الخلايا العصبية.

وأضاف: إذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو أسابيع وتقييم درجة الإصابة يعتمد على الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى الشمس ودرجة تأثر الشبكية.

وأردف: المصاب قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.

وأكد "الراجحي" أنه لا يوجد حالياً علاج لاعتلال الشبكية الشمسي وقد تتحسن العين بعد فترة زمنية بشكل جزئي ولكن عادة لا يعود النظر إلى وضعة الطبيعي ويعود حجم تأثر العين على مدى الضرر الذي احدثته الأشعة فوق البنفسجية، مشيرا إلى أنه إذا تأثرت البقعة الصفراء في مركز البصر فقد قد يكون هناك فقدان دائم للبصر.

وشدد على أن النظارات الشمسية والنظر من خلال الجوّال وفتحة كاميرا التصوير للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة أثناء فترة الكسوف قوية جداً ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
03:26 PM

مستشفى الملك خالد للعيون: النظر للشمس أثناء الكسوف يؤدي للعمى

الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية التي تتسبب في ضرر العين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,783

حذّر الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف الذي من المتوقع أن يحدث يوم غد الأحد، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى تلف في الشبكية وضعف في النظر وقد يؤدي إلى العمى الكلي.

وقال "الراجحي": الكسوف لا يحجب الأشعة فوق البنفسجية وهي الأشعة التي لا نشعر بها وتسبب الضرر للعين، والضوء يدخل من خلال الحدقة "البؤبؤ" ويتجه نحو شبكية العين التي تستقبل هذا الضوء وتقوم بترجمته إلى الصور التي يراها الدماغ، باستخدام ملايين الخلايا العصبية.

وأضاف: إذا تعرضت شبكية العين للضوء الشديد والأشعة فوق البنفسجية مثل تلك التي تأتي مباشرة من الشمس في وقت الكسوف يمكن أن ينتج تلف في الشبكية دون الشعور بألم أو أي أعراض والتأثيرات قد لا تظهر إلا بعد ساعات أو أسابيع وتقييم درجة الإصابة يعتمد على الفترة الزمنية التي يتم النظر فيها إلى الشمس ودرجة تأثر الشبكية.

وأردف: المصاب قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.

وأكد "الراجحي" أنه لا يوجد حالياً علاج لاعتلال الشبكية الشمسي وقد تتحسن العين بعد فترة زمنية بشكل جزئي ولكن عادة لا يعود النظر إلى وضعة الطبيعي ويعود حجم تأثر العين على مدى الضرر الذي احدثته الأشعة فوق البنفسجية، مشيرا إلى أنه إذا تأثرت البقعة الصفراء في مركز البصر فقد قد يكون هناك فقدان دائم للبصر.

وشدد على أن النظارات الشمسية والنظر من خلال الجوّال وفتحة كاميرا التصوير للشمس لن تحمي العين من وقوع الإصابة، مبيناً أن الأشعة أثناء فترة الكسوف قوية جداً ويكون البؤبؤ متوسعاً وبالتالي تحترق الخلايا الموجودة في مركز البصر في الشبكية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,259
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,062
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,955
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,385

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

النيابة العامة تصفع أوكار الفساد

علي آل شرمة
جزاء سِنِمَّار!!

جزاء سِنِمَّار!!

وحيد بغدادي
التنمر الوظيفي!

التنمر الوظيفي!

عبدالغني الشيخ
يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

يا وزارة السياحة.. لا تنسوا ابن دهمان!

بندر الشهري
شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة