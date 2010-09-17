النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة

بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة

تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة.

وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91.

كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة
سبق

تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة.

وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91.

كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
09:18 PM

تستمر 4 أيام بمشاركة 55 ملاكماً.. انطلاق بطولة المملكة للملاكمة

بهدف استكشاف المواهب من ممارسي اللعبة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
126

تحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بطولة المملكة للملاكمة للشباب، والتي تستمر 4 أيام، بمشاركة 55 ملاكماً يمثلون 17 نادياً وصالة.

وتلعب البطولة بـ 10 أوزان وهي وزن 49 و وزن 52 و وزن 56 ووزن 60 ووزن 64 ووزن 69 ووزن 75، إضافة إلى وزن 81 ووزن 91 ووزن فوق 91.

كما تعد البطولة إحدى البطولات المهمة التي يسعى من خلالها الاتحاد لاستكشاف المواهب من ممارسي لعبة الملاكمة في كل وزن وتأسيس المنتخبات الوطنية للعبة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,720
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,856
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,064

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة