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"عباس" يثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية

ثمن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي وردت في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ثمن موقف خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، والدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عباس" يثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
سبق

ثمن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي وردت في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ثمن موقف خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، والدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
09:16 PM

"عباس" يثمن مواقف خادم الحرمين الشريفين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد أن القضية الفلسطينية تقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
3
1,425

ثمن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي وردت في خطابه الملكي السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، التي عبر فيها عن مواقف المملكة الصادقة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما ثمن موقف خادم الحرمين الشريفين وتأكيده أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية العرب والمسلمين المحورية، وتقف على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية، والدعم السعودي لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

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