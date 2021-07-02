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كندا.. الحرائق تلتهم قرية كاملة ودرجة الحرارة تسجّل أعلى ارتفاع لها على الإطلاق

قال نائب في البرلمان الكندي، إن الحرائق التهمت 90 في المئة من قرية ليتون بعد أن سجّلت درجات الحرارة فيها أعلى ارتفاع لها على الإطلاق، طبقاً لـ "بي بي سي."

النائب براد فيس، أضاف أن الحرائق تسبّبت في حدوث أضرار جسيمة في ليتون، في مقاطعة "بريتش كولومبيا"، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية المحيطة بها.

جان بولديرمان، عمدة ليتون جان بولديرمان، ،قال إنه كان "محظوظا لنجاته"، وأضاف: "لم يتبق الكثير من ليتون، النار انتشرت في كل مكان".

وقال بولديرمان إن بلدته اجتاحها "جدار من النار".

وكان قد أمر المواطنين في وقت سابق بإخلاء القرية، قائلا إن النيران انتشرت في جميع الأنحاء في غضون 15 دقيقة فقط.

وسجلت القرية هذا الأسبوع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة على الإطلاق في كندا، إذ بلغت 49.6 درجة مئوية.

كما سُجل ارتفاع غير معتاد في معدلات درجات حرارة في مناطق شاسعة من أمريكا الشمالية.

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كندا.. الحرائق تلتهم قرية كاملة ودرجة الحرارة تسجّل أعلى ارتفاع لها على الإطلاق
سبق

قال نائب في البرلمان الكندي، إن الحرائق التهمت 90 في المئة من قرية ليتون بعد أن سجّلت درجات الحرارة فيها أعلى ارتفاع لها على الإطلاق، طبقاً لـ "بي بي سي."

النائب براد فيس، أضاف أن الحرائق تسبّبت في حدوث أضرار جسيمة في ليتون، في مقاطعة "بريتش كولومبيا"، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية المحيطة بها.

جان بولديرمان، عمدة ليتون جان بولديرمان، ،قال إنه كان "محظوظا لنجاته"، وأضاف: "لم يتبق الكثير من ليتون، النار انتشرت في كل مكان".

وقال بولديرمان إن بلدته اجتاحها "جدار من النار".

وكان قد أمر المواطنين في وقت سابق بإخلاء القرية، قائلا إن النيران انتشرت في جميع الأنحاء في غضون 15 دقيقة فقط.

وسجلت القرية هذا الأسبوع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة على الإطلاق في كندا، إذ بلغت 49.6 درجة مئوية.

كما سُجل ارتفاع غير معتاد في معدلات درجات حرارة في مناطق شاسعة من أمريكا الشمالية.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
01:26 PM

كندا.. الحرائق تلتهم قرية كاملة ودرجة الحرارة تسجّل أعلى ارتفاع لها على الإطلاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب في البرلمان الكندي، إن الحرائق التهمت 90 في المئة من قرية ليتون بعد أن سجّلت درجات الحرارة فيها أعلى ارتفاع لها على الإطلاق، طبقاً لـ "بي بي سي."

النائب براد فيس، أضاف أن الحرائق تسبّبت في حدوث أضرار جسيمة في ليتون، في مقاطعة "بريتش كولومبيا"، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية المحيطة بها.

جان بولديرمان، عمدة ليتون جان بولديرمان، ،قال إنه كان "محظوظا لنجاته"، وأضاف: "لم يتبق الكثير من ليتون، النار انتشرت في كل مكان".

وقال بولديرمان إن بلدته اجتاحها "جدار من النار".

وكان قد أمر المواطنين في وقت سابق بإخلاء القرية، قائلا إن النيران انتشرت في جميع الأنحاء في غضون 15 دقيقة فقط.

وسجلت القرية هذا الأسبوع أعلى ارتفاع في درجة الحرارة على الإطلاق في كندا، إذ بلغت 49.6 درجة مئوية.

كما سُجل ارتفاع غير معتاد في معدلات درجات حرارة في مناطق شاسعة من أمريكا الشمالية.

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