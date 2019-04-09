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بالفيديو.. سيارة تدهس شابًّا وتهرب.. وآخرين يطاردونها للحاق بها

أنباء عن وقوعه بالكلية التقنية في الرياض

كشف مقطع فيديو متداول بثه نشط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مركبة تقوم بدهس شخص ومن ثم الفرار، فيما تحاول مجموعةٌ اللحاق به وتصوير اللوحة.

ولم يحدَّد تاريخ المقطع، إلا أن مغردين أكدوا أنه حدث خلال الساعات الماضية بالكلية التقنية في الرياض.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع آخر قيام رجال الإسعاف بإسعاف المصاب، فيما علّق موثقه بأن الحادثة وقعت بالمواقف المخصصة للطلاب بالكلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. سيارة تدهس شابًّا وتهرب.. وآخرين يطاردونها للحاق بها
سبق

كشف مقطع فيديو متداول بثه نشط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مركبة تقوم بدهس شخص ومن ثم الفرار، فيما تحاول مجموعةٌ اللحاق به وتصوير اللوحة.

ولم يحدَّد تاريخ المقطع، إلا أن مغردين أكدوا أنه حدث خلال الساعات الماضية بالكلية التقنية في الرياض.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع آخر قيام رجال الإسعاف بإسعاف المصاب، فيما علّق موثقه بأن الحادثة وقعت بالمواقف المخصصة للطلاب بالكلية.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
07:06 PM

بالفيديو.. سيارة تدهس شابًّا وتهرب.. وآخرين يطاردونها للحاق بها

أنباء عن وقوعه بالكلية التقنية في الرياض

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
2,071

كشف مقطع فيديو متداول بثه نشط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مركبة تقوم بدهس شخص ومن ثم الفرار، فيما تحاول مجموعةٌ اللحاق به وتصوير اللوحة.

ولم يحدَّد تاريخ المقطع، إلا أن مغردين أكدوا أنه حدث خلال الساعات الماضية بالكلية التقنية في الرياض.

يأتي هذا فيما أظهر مقطع آخر قيام رجال الإسعاف بإسعاف المصاب، فيما علّق موثقه بأن الحادثة وقعت بالمواقف المخصصة للطلاب بالكلية.

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