بالفيديو.. متحدث "التحالف": السفن الإيرانية بالبحر الأحمر "عسكرية" ليس لها أي علاقة بالسفن التجارية

أكد المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمدينة الرياض، أن السفن الإيرانية الموجودة في البحر الأحمر سفن عسكرية ليس لها أي علاقة بالسفن التجارية ولها ارتباط بمهاجمة السفن العابرة لمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وقال "المالكي"، سجلنا 13 انتهاكًا على السفن التجارية من قبل ميليشيات الحوثي انطلاقًا من الحديدة، وأكد تدمير عشرات الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

