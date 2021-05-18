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الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب

الجميع حصل على شهادة PCR

تغادر اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية مصر العربية وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب (الإسباني) فونسيكا اختار 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب الوطني في المحفل العربي وهم : عبد الله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبد الإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبد الله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلٍ من المغرب والإمارات وجزر القمر.

من جهة أخرى، خضعت بعثة المنتخب السعودي، لمسحات طبية والحصول على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على كل الأشخاص القادمين لها والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوص سلامة الجميع.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب
سبق

تغادر اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية مصر العربية وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب (الإسباني) فونسيكا اختار 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب الوطني في المحفل العربي وهم : عبد الله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبد الإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبد الله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلٍ من المغرب والإمارات وجزر القمر.

من جهة أخرى، خضعت بعثة المنتخب السعودي، لمسحات طبية والحصول على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على كل الأشخاص القادمين لها والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوص سلامة الجميع.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
01:27 AM
اخر تعديل
18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
04:57 AM

الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب

الجميع حصل على شهادة PCR

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,071

تغادر اليوم الثلاثاء، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات مطار الملك فهد الدولي بالدمام متوجهة إلى جمهورية مصر العربية وذلك للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري.

وكان مدرب المنتخب (الإسباني) فونسيكا اختار 16 لاعبًا لتمثيل المنتخب الوطني في المحفل العربي وهم : عبد الله كردي، أسعد السعد، حمود الدهان، فهد الرديني، محسن فقيهي، منصور الزهراني، فيصل السلطان، معاذ العسيري، عبد الإله العتيبي، عمر الدبل، صالح القرني، عبد الله المغربي، نواف العروان، جوهر جماح، ناصر الحارثي، محمد الخماس.

يُذكر أن قرعة كأس العرب للصالات أوقعت الأخضر السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلٍ من المغرب والإمارات وجزر القمر.

من جهة أخرى، خضعت بعثة المنتخب السعودي، لمسحات طبية والحصول على شهادة PCR وذلك من ضمن الاشتراطات التي فرضتها جمهورية مصر العربية على كل الأشخاص القادمين لها والتأكد من سلامتهم وخلوهم من أي أعراض فيروس كورونا (COVID-19)، حيث أظهرت الفحوص سلامة الجميع.

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