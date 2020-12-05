ذهب إلى "بلدية المويه" لاستخراج رخصة بناء.. فكانت المفاجأة

قال: الأمر تسبب لي في ضرر كبير.. أحتاج لحل سريع لبناء بيتي

فوجئ مواطن من محافظة المويه، أثناء استخراج رخصة البناء لأرضه التي تسلّمها من وزارة الإسكان بمخطط غرناطة، بامتناع البلدية من منحه رخصة بناء بحجة وجود كيبل ضغط منخفض داخل أرضه، حيث توجه إلى وزارة الإسكان بشكوى، ولم يتم البت فيها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المتضرر سعد طفيل الكرشمي لـ"سبق": تم منحي أرضاً وقرضاً من وزارة الإسكان بمخطط غرناطة بمحافظة المويه، وعندما ذهبت إلى بلدية المويه لاستخراج رخصة بناء مسكن لأبنائي في تلك الأرض امتنعوا بسبب وجود كيبل كهربائي يمرّ من الأرض.

وأضاف: تقدمت بشكوى إلى وزارة الإسكان، وقد مرّ على شكواي أكثر من ثلاثة أشهر دون أن يتم نقل الكيبل وترحيله من موقع أرضي إلى موقع آخر، بالرغم من وعود البلدية بنقل الكيبل طيلة الفترة الماضية.

وأشار المواطن المتضرر إلى أن ذلك الأمر تسبب له في ضرر كبير؛ وسط مطالبات بضرورة نقل الكيبل على وجه السرعة، حتى يتمكن من بناء بيت العمر.