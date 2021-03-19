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خلال رحلة بحرية.. وفاة اللواء "المنيع" غرقًا والحزن يخيم على محبيه

نعي ودعوات بجنة مع الأبرار ورفعة درجات وبلوغ منازل الشهداء

انتقل إلى رحمة الله تعالى، غرقًا، اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع "أبا عدنان"، خلال رحلة بحرية، أمس، ببحر جدة، وسط

موجة حزن شديد من محبيه وأقاربه.

وعقب نبأ الوفاة، نعى عدد من المغردين "المنيع" عقب وسم "#وفاة_اللواء_إبراهيم_المنيع، وسألوا الله أن يبلغه منازل الشهداء

وأن يدخله الجنة مع الأبرار، وأن يجعل ما أصابة كفارة ورفعة في درجاته.

إدارة صحيفة "سبق"، تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأشقائه ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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خلال رحلة بحرية.. وفاة اللواء "المنيع" غرقًا والحزن يخيم على محبيه
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، غرقًا، اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع "أبا عدنان"، خلال رحلة بحرية، أمس، ببحر جدة، وسط

موجة حزن شديد من محبيه وأقاربه.

وعقب نبأ الوفاة، نعى عدد من المغردين "المنيع" عقب وسم "#وفاة_اللواء_إبراهيم_المنيع، وسألوا الله أن يبلغه منازل الشهداء

وأن يدخله الجنة مع الأبرار، وأن يجعل ما أصابة كفارة ورفعة في درجاته.

إدارة صحيفة "سبق"، تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأشقائه ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
05:53 PM

خلال رحلة بحرية.. وفاة اللواء "المنيع" غرقًا والحزن يخيم على محبيه

نعي ودعوات بجنة مع الأبرار ورفعة درجات وبلوغ منازل الشهداء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
6,617

انتقل إلى رحمة الله تعالى، غرقًا، اللواء إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع "أبا عدنان"، خلال رحلة بحرية، أمس، ببحر جدة، وسط

موجة حزن شديد من محبيه وأقاربه.

وعقب نبأ الوفاة، نعى عدد من المغردين "المنيع" عقب وسم "#وفاة_اللواء_إبراهيم_المنيع، وسألوا الله أن يبلغه منازل الشهداء

وأن يدخله الجنة مع الأبرار، وأن يجعل ما أصابة كفارة ورفعة في درجاته.

إدارة صحيفة "سبق"، تتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأشقائه ومحبيه، وتسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.

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