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على مدى 60 يومًا.. أمانة جازان تعالج التشوهات البصرية في صبيا

إزالة 41803 م3 من مخلفات الهدم والبناء ومعالجة 561 حاوية

تُواصل أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- أعمالها الخدمية والميدانية في المرحلة الثانية لخطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الأعمال التي قامت بها البلدية في المرحلة الثانية والمستمرة على مدى 90 يومًا ماضية، ضمن خطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية، شَمِلت: إزالة (41803م3) من مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة (4035م2) من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع (256) سيارة من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والطرقات، ومعالجة (561) حاوية، بجانب العمل على دهان (12200 م.ط) من بردورات الأرصفة، وإزالة (422) حاجزًا من الحواجز الخرسانية المنتشرة في الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى معالجة (2740م2) من الحفر والتشققات، وصيانة (1468) عمود إنارة وفانوسًا، وإصلاح (8895م2) من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

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على مدى 60 يومًا.. أمانة جازان تعالج التشوهات البصرية في صبيا
سبق

تُواصل أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- أعمالها الخدمية والميدانية في المرحلة الثانية لخطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الأعمال التي قامت بها البلدية في المرحلة الثانية والمستمرة على مدى 90 يومًا ماضية، ضمن خطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية، شَمِلت: إزالة (41803م3) من مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة (4035م2) من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع (256) سيارة من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والطرقات، ومعالجة (561) حاوية، بجانب العمل على دهان (12200 م.ط) من بردورات الأرصفة، وإزالة (422) حاجزًا من الحواجز الخرسانية المنتشرة في الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى معالجة (2740م2) من الحفر والتشققات، وصيانة (1468) عمود إنارة وفانوسًا، وإصلاح (8895م2) من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:56 AM

على مدى 60 يومًا.. أمانة جازان تعالج التشوهات البصرية في صبيا

إزالة 41803 م3 من مخلفات الهدم والبناء ومعالجة 561 حاوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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تُواصل أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صبيا- أعمالها الخدمية والميدانية في المرحلة الثانية لخطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي الدغريري، أن الأعمال التي قامت بها البلدية في المرحلة الثانية والمستمرة على مدى 90 يومًا ماضية، ضمن خطة المعالجات الخاصة بالتشوهات البصرية، شَمِلت: إزالة (41803م3) من مخلفات الهدم والبناء، ومعالجة (4035م2) من الكتابات المشوهة للجدران، ورفع (256) سيارة من السيارات التالفة والمهملة في الشوارع والطرقات، ومعالجة (561) حاوية، بجانب العمل على دهان (12200 م.ط) من بردورات الأرصفة، وإزالة (422) حاجزًا من الحواجز الخرسانية المنتشرة في الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى معالجة (2740م2) من الحفر والتشققات، وصيانة (1468) عمود إنارة وفانوسًا، وإصلاح (8895م2) من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

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