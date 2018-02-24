النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفد إعلامي سعودي يلتقي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية العراقيَّيْن

تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة

التقى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في بغداد أمس وفدًا إعلاميًّا، يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة، والتشديد على أهمية التعاون بين العراق ومحيطه العربي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة من العلاقات بين البلدين لتعزيز الترابط الثقافي، وتقوية أواصر الأخوة بين الشعبَين الشقيقَين.

وأكد الدكتور الجبوري حرص العراق على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب، والعودة إلى دوره المحوري في القضايا العربية، وسعيه بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق نمو اقتصادي، يعزز مكانته الإقليمية. مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سيسهم في الإسراع في تحقيق هذه الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا لتحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها.

وأعرب عن أمله بأن تكون المشاركة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، حاضرة على نحو ممتاز في إعادة إعمار العراق، وتأهيل بناه التحتية.

وعبَّر الوفد الإعلامي - من جانبه - عن سعادته بزيارة العراق، آملين بتواصل اللقاءات والحوارات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط، وتعميق أواصر الأخوَّة بين الشعبَين الشقيقَين.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس الوفد الإعلامي السعودي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في البلدَين الشقيقَين في توسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون.

وكان الوفد الإعلامي قد وصل في وقت سابق أمس إلى بغداد، وكان في استقباله بالمطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ونقيب الصحفيين العراقيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وفد إعلامي سعودي يلتقي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية العراقيَّيْن
سبق

التقى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في بغداد أمس وفدًا إعلاميًّا، يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة، والتشديد على أهمية التعاون بين العراق ومحيطه العربي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة من العلاقات بين البلدين لتعزيز الترابط الثقافي، وتقوية أواصر الأخوة بين الشعبَين الشقيقَين.

وأكد الدكتور الجبوري حرص العراق على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب، والعودة إلى دوره المحوري في القضايا العربية، وسعيه بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق نمو اقتصادي، يعزز مكانته الإقليمية. مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سيسهم في الإسراع في تحقيق هذه الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا لتحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها.

وأعرب عن أمله بأن تكون المشاركة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، حاضرة على نحو ممتاز في إعادة إعمار العراق، وتأهيل بناه التحتية.

وعبَّر الوفد الإعلامي - من جانبه - عن سعادته بزيارة العراق، آملين بتواصل اللقاءات والحوارات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط، وتعميق أواصر الأخوَّة بين الشعبَين الشقيقَين.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس الوفد الإعلامي السعودي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في البلدَين الشقيقَين في توسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون.

وكان الوفد الإعلامي قد وصل في وقت سابق أمس إلى بغداد، وكان في استقباله بالمطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ونقيب الصحفيين العراقيين.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
02:14 AM
اخر تعديل
24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
01:58 PM

وفد إعلامي سعودي يلتقي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية العراقيَّيْن

تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
3
9,368

التقى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في بغداد أمس وفدًا إعلاميًّا، يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة، والتشديد على أهمية التعاون بين العراق ومحيطه العربي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة من العلاقات بين البلدين لتعزيز الترابط الثقافي، وتقوية أواصر الأخوة بين الشعبَين الشقيقَين.

وأكد الدكتور الجبوري حرص العراق على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب، والعودة إلى دوره المحوري في القضايا العربية، وسعيه بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق نمو اقتصادي، يعزز مكانته الإقليمية. مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سيسهم في الإسراع في تحقيق هذه الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا لتحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها.

وأعرب عن أمله بأن تكون المشاركة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، حاضرة على نحو ممتاز في إعادة إعمار العراق، وتأهيل بناه التحتية.

وعبَّر الوفد الإعلامي - من جانبه - عن سعادته بزيارة العراق، آملين بتواصل اللقاءات والحوارات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط، وتعميق أواصر الأخوَّة بين الشعبَين الشقيقَين.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس الوفد الإعلامي السعودي.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في البلدَين الشقيقَين في توسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون.

وكان الوفد الإعلامي قد وصل في وقت سابق أمس إلى بغداد، وكان في استقباله بالمطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ونقيب الصحفيين العراقيين.

شارك برأيك
52
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,251
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,373
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,960
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,457

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة