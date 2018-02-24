وفد إعلامي سعودي يلتقي رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية العراقيَّيْن

تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة

التقى رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري في بغداد أمس وفدًا إعلاميًّا، يضم عددًا من رؤساء تحرير الصحف وممثلي وسائل الإعلام في السعودية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.



وجرى خلال اللقاء، الذي حضره نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، استعراض الأوضاع والتحديات في المنطقة، والتشديد على أهمية التعاون بين العراق ومحيطه العربي من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة من العلاقات بين البلدين لتعزيز الترابط الثقافي، وتقوية أواصر الأخوة بين الشعبَين الشقيقَين.



وأكد الدكتور الجبوري حرص العراق على تعزيز علاقاته مع أشقائه العرب، والعودة إلى دوره المحوري في القضايا العربية، وسعيه بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لتحقيق نمو اقتصادي، يعزز مكانته الإقليمية. مشيرًا إلى أن تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، سيسهم في الإسراع في تحقيق هذه الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا لتحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها.



وأعرب عن أمله بأن تكون المشاركة العربية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص، حاضرة على نحو ممتاز في إعادة إعمار العراق، وتأهيل بناه التحتية.



وعبَّر الوفد الإعلامي - من جانبه - عن سعادته بزيارة العراق، آملين بتواصل اللقاءات والحوارات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط، وتعميق أواصر الأخوَّة بين الشعبَين الشقيقَين.



كما استقبل وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس الوفد الإعلامي السعودي.



وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية دور الإعلام في البلدَين الشقيقَين في توسيع آفاق التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لترسيخ هذا التعاون.



وكان الوفد الإعلامي قد وصل في وقت سابق أمس إلى بغداد، وكان في استقباله بالمطار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ونقيب الصحفيين العراقيين.