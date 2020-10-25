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"كبار العلماء": الإساءة للأنبياء لن يضرهم بل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة

أكدت في بيان لها أنه يجب على العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانتها

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- لن يضر أنبياء الله ورسله شيئًا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت في بيان لها اليوم: "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وأوضح البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين. وسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- ناطقة بذلك؛ فمقامه عليه الصلاة والسلام، ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين، محفوظة وسامية. قال الله تعالى: {إنا كفيناك المستهزئين}، وقال سبحانه {إن شانئك هو الأبتر}. وواجب المسلمين، وكل محب للحقيقة والتسامح، نشر سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم.

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"كبار العلماء": الإساءة للأنبياء لن يضرهم بل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة
سبق

شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- لن يضر أنبياء الله ورسله شيئًا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت في بيان لها اليوم: "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وأوضح البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين. وسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- ناطقة بذلك؛ فمقامه عليه الصلاة والسلام، ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين، محفوظة وسامية. قال الله تعالى: {إنا كفيناك المستهزئين}، وقال سبحانه {إن شانئك هو الأبتر}. وواجب المسلمين، وكل محب للحقيقة والتسامح، نشر سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
09:10 PM

"كبار العلماء": الإساءة للأنبياء لن يضرهم بل يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة

أكدت في بيان لها أنه يجب على العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- لن يضر أنبياء الله ورسله شيئًا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية.

وقالت في بيان لها اليوم: "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادًا إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

وأوضح البيان أن الإسلام الذي بُعث به محمد -عليه الصلاة والسلام- جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم}.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين. وسيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- ناطقة بذلك؛ فمقامه عليه الصلاة والسلام، ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين، محفوظة وسامية. قال الله تعالى: {إنا كفيناك المستهزئين}، وقال سبحانه {إن شانئك هو الأبتر}. وواجب المسلمين، وكل محب للحقيقة والتسامح، نشر سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء.


وصلى الله على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وسلم.

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