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"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

عبر مقطع فيديو جديد

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في القصيم، اعتديا على مقيم من الجنسية الهندية بالضرب وسلبه مبلغاً مالياً وهاتفين متنقلين.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة مواطنين استولوا على مركبة تحت تهديد السلاح الناري في الرياض، وإحراقها بعد استخدامها بارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة، وضبط بحوزتهم على أربعة أسلحة نارية وممنوعات.

كما تضمن الفيديو القبض على شخص في مكة المكرمة نشر ادعاءات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات، واعتداء بالضرب والتهديد والقتل من قبل طليقته بحقه.

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"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في القصيم، اعتديا على مقيم من الجنسية الهندية بالضرب وسلبه مبلغاً مالياً وهاتفين متنقلين.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة مواطنين استولوا على مركبة تحت تهديد السلاح الناري في الرياض، وإحراقها بعد استخدامها بارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة، وضبط بحوزتهم على أربعة أسلحة نارية وممنوعات.

كما تضمن الفيديو القبض على شخص في مكة المكرمة نشر ادعاءات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات، واعتداء بالضرب والتهديد والقتل من قبل طليقته بحقه.

04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
08:48 PM
اخر تعديل
04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443
10:06 PM

"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم ألقى القبض على مرتكبيها

عبر مقطع فيديو جديد

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
794

استعرض الأمن العام، اليوم السبت، عبر مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في القصيم، اعتديا على مقيم من الجنسية الهندية بالضرب وسلبه مبلغاً مالياً وهاتفين متنقلين.

وتضمن الفيديو القبض على خمسة مواطنين استولوا على مركبة تحت تهديد السلاح الناري في الرياض، وإحراقها بعد استخدامها بارتكاب جرائم اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة، وضبط بحوزتهم على أربعة أسلحة نارية وممنوعات.

كما تضمن الفيديو القبض على شخص في مكة المكرمة نشر ادعاءات بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تحوي مضامين مسيئة لعدد من الجهات، واعتداء بالضرب والتهديد والقتل من قبل طليقته بحقه.

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